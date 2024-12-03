https://ria.ru/20241203/neft--1986954577.html
"Зальет нефтью": России указали на неожиданного "врага"
"Зальет нефтью": России указали на неожиданного "врага" - РИА Новости, 03.12.2024
"Зальет нефтью": России указали на неожиданного "врага"
Казахстан готов расширять добычу нефти и налаживать ее экспорт в обход России. Как утверждают западные СМИ, Астана станет "внутренним врагом" для ОПЕК+ и... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:00
2024-12-03T08:00
2024-12-03T08:02
экономика
россия
казахстан
опек
евросоюз
нефть
турция
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Казахстан готов расширять добычу нефти и налаживать ее экспорт в обход России. Как утверждают западные СМИ, Астана станет "внутренним врагом" для ОПЕК+ и доставит проблем Москве, так как лишит доходов от транзитной инфраструктуры. О планах партнера по ЕАЭС — в материале РИА Новости."Заноза для ОПЕК+"Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил о намерении нарастить прокачку нефти через трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (Турция). Это позволит более чем на 80% сократить поставки через Россию.В этом году, как уточнил Саткалиев, добыча — 88,4 миллиона тонн, с 2026-го ожидается более 100 миллионов. Соответственно, увеличится и экспорт.И, как предупреждает Bloomberg, близок тот день, когда Астана превратится во "внутреннего врага" ОПЕК+."Каждые несколько лет картель сталкивается с одной проблемой: кто-то потратил много денег на новые нефтяные месторождения и жаждет превратить эти инвестиции в баррели. В нулевые таким был Алжир, в десятые — Ирак. Совсем недавно в этой роли выступили Объединенные Арабские Эмираты, и вот теперь — Казахстан", — говорится в публикации.Казахстан всегда был "непростым партнером" для организации, добывал больше своей квоты, добавляют авторы. В следующем году, когда подготовят проект стоимостью 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего в стране месторождения Тенгиз, проблема усугубится.Впрочем, отмечают наблюдатели, угроза картелю явно преувеличена. Во-первых, Астана — член ОПЕК+ и участвует в соглашениях по ограничению добычи. Кроме того, возможности страны не такие, чтобы делать погоду на мировом рынке (как крупные игроки).Они давно поставляют нефть, это учитывается при разработке стратегии ОПЕК+. Но показатели несопоставимы с крупнейшими экспортерами углеводородов, такими как Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Канада, ОАЭ, Кувейт, Иран, Нигерия, Ангола, Норвегия, указывает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.В обход РоссииДругой вопрос — перераспределение маршрутов. Главные покупатели казахстанского топлива: Австрия, Италия, Испания, Франция, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Греция и Индия. А основной канал для транспортировки — нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который идет из Атырауской области в Новороссийск. В этом году экспорт — 68,8 миллиона тонн, из них почти 90% — 55,4 миллиона — по КТК.Остальное: трубопровод Атырау — Самара (8,6 миллиона тонн), по Каспийскому морю (3,6), в Китай (1,1). То есть у России ключевая роль.Планы по увеличению экспорта через Турцию (порт Джейхан) действительно могут резко сократить российский транзит. Однако эксперты сомневаются в том, что это Астане выгодно: действующий маршрут наиболее экономически целесообразный.На это указывал и вице-премьер Казахстана Ерлан Аккенженов. Другим видам логистики "трудно конкурировать" с КТК, подчеркивал он."Создание инфраструктуры в Джейхане потребует времени и инвестиций. Мощности КТК значительно превышают возможности турецкого маршрута", — говорит Ярослав Дубенков, эксперт экономического факультета РУДН.Кроме того, в Астане изучают возможность увеличить пропускную способность трубопроводов, идущих с запада страны на восток, к границе с КНР, и вариант экспорта по железной дороге.Все эти маршруты довольно затратные, существенно возрастет стоимость транспортировки, что обернется снижением прибыли производителей, уточняет Белхароев."Если предположить, что Казахстан всю нефть направит в обход КТК, пострадают акционеры, предприятия, эксплуатирующие трубопровод, бюджет России недополучит налоговые отчисления. Однако в первую очередь упадет рентабельность нефтяников, так как КТК — функционирующая экспортная артерия, а новая логистика — это дополнительные расходы", — поясняет экономист.Нормальная альтернативаМаршрут через Турцию сделает казахстанскую нефть более доступной для Европы. Брюссель же, как известно, изо всех сил хочет избавиться от торговли с Россией.Китай — крупнейший покупатель российской нефти. Астана — давний партнер КНР в энергетической сфере. Но Восточный нефтепровод, а также морские перевозки значительно превосходят возможности Казахстана. Тут Москва и Астана играют разные, дополняющие друг друга роли.Потенциал увеличения добычи и уменьшения зависимости от российских трубопроводов у Казахстана безусловно есть. Однако Астана — не конкурент Москве на мировом энергетическом рынке. Кроме того, у первой пятерки мировых лидеров по добыче и экспорту нефти давно все налажено — поставки, контракты. С учетом прогнозов по потреблению углеводородов особого спроса на дополнительные объемы пока не просматривается.
https://ria.ru/20241128/putin-1986309689.html
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экономика, россия, казахстан, опек, евросоюз, нефть, турция
Экономика, Россия, Казахстан, ОПЕК, Евросоюз, Нефть, Турция
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Казахстан готов расширять добычу нефти и налаживать ее экспорт в обход России. Как утверждают западные СМИ, Астана станет "внутренним врагом" для ОПЕК+ и доставит проблем Москве, так как лишит доходов от транзитной инфраструктуры. О планах партнера по ЕАЭС — в материале РИА Новости.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил
о намерении нарастить прокачку нефти через трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (Турция). Это позволит более чем на 80% сократить поставки через Россию.
В этом году, как уточнил Саткалиев, добыча — 88,4 миллиона тонн, с 2026-го ожидается более 100 миллионов. Соответственно, увеличится и экспорт.
И, как предупреждает Bloomberg
, близок тот день, когда Астана превратится во "внутреннего врага" ОПЕК+.
"Каждые несколько лет картель сталкивается с одной проблемой: кто-то потратил много денег на новые нефтяные месторождения и жаждет превратить эти инвестиции в баррели. В нулевые таким был Алжир, в десятые — Ирак. Совсем недавно в этой роли выступили Объединенные Арабские Эмираты, и вот теперь — Казахстан", — говорится в публикации.
Казахстан всегда был "непростым партнером" для организации, добывал больше своей квоты, добавляют авторы. В следующем году, когда подготовят проект стоимостью 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего в стране месторождения Тенгиз, проблема усугубится.
Впрочем, отмечают наблюдатели, угроза картелю явно преувеличена. Во-первых, Астана — член ОПЕК+ и участвует в соглашениях по ограничению добычи. Кроме того, возможности страны не такие, чтобы делать погоду на мировом рынке (как крупные игроки).
«
Они давно поставляют нефть, это учитывается при разработке стратегии ОПЕК+. Но показатели несопоставимы с крупнейшими экспортерами углеводородов, такими как Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Канада, ОАЭ, Кувейт, Иран, Нигерия, Ангола, Норвегия, указывает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.
Другой вопрос — перераспределение маршрутов. Главные покупатели казахстанского топлива: Австрия, Италия, Испания, Франция, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Греция и Индия. А основной канал для транспортировки — нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который идет из Атырауской области в Новороссийск. В этом году экспорт — 68,8 миллиона тонн, из них почти 90% — 55,4 миллиона — по КТК.
Остальное: трубопровод Атырау — Самара (8,6 миллиона тонн), по Каспийскому морю (3,6), в Китай (1,1). То есть у России ключевая роль.
«
Планы по увеличению экспорта через Турцию (порт Джейхан) действительно могут резко сократить российский транзит. Однако эксперты сомневаются в том, что это Астане выгодно: действующий маршрут наиболее экономически целесообразный.
На это указывал и вице-премьер Казахстана Ерлан Аккенженов. Другим видам логистики "трудно конкурировать" с КТК, подчеркивал он.
«
"Создание инфраструктуры в Джейхане потребует времени и инвестиций. Мощности КТК значительно превышают возможности турецкого маршрута", — говорит Ярослав Дубенков, эксперт экономического факультета РУДН.
Кроме того, в Астане изучают возможность увеличить пропускную способность трубопроводов, идущих с запада страны на восток, к границе с КНР, и вариант экспорта по железной дороге.
Все эти маршруты довольно затратные, существенно возрастет стоимость транспортировки, что обернется снижением прибыли производителей, уточняет Белхароев.
«
"Если предположить, что Казахстан всю нефть направит в обход КТК, пострадают акционеры, предприятия, эксплуатирующие трубопровод, бюджет России недополучит налоговые отчисления. Однако в первую очередь упадет рентабельность нефтяников, так как КТК — функционирующая экспортная артерия, а новая логистика — это дополнительные расходы", — поясняет экономист.
Маршрут через Турцию сделает казахстанскую нефть более доступной для Европы. Брюссель же, как известно, изо всех сил хочет избавиться от торговли с Россией.
Китай — крупнейший покупатель российской нефти. Астана — давний партнер КНР в энергетической сфере. Но Восточный нефтепровод, а также морские перевозки значительно превосходят возможности Казахстана. Тут Москва и Астана играют разные, дополняющие друг друга роли.
Потенциал увеличения добычи и уменьшения зависимости от российских трубопроводов у Казахстана безусловно есть. Однако Астана — не конкурент Москве на мировом энергетическом рынке. Кроме того, у первой пятерки мировых лидеров по добыче и экспорту нефти давно все налажено — поставки, контракты. С учетом прогнозов по потреблению углеводородов особого спроса на дополнительные объемы пока не просматривается.