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Ученые создали "космический" материал для солнечных батарей - РИА Новости, 03.12.2024
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Наука
 
03:00 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/nauka-1986914570.html
Ученые создали "космический" материал для солнечных батарей
Ученые создали "космический" материал для солнечных батарей - РИА Новости, 03.12.2024
Ученые создали "космический" материал для солнечных батарей
Новый материал для солнечных батарей, способный выдержать длительное облучение жесткой радиацией, создали и экспериментально испытали российские физики в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:00
2024-12-03T03:00
наука
уральский федеральный университет
екатеринбург
наука
университетская наука
солнечные батареи
радиация
российская академия наук
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новый материал для солнечных батарей, способный выдержать длительное облучение жесткой радиацией, создали и экспериментально испытали российские физики в составе международного научного коллектива. Сообщение о разработке опубликовано в Materials Today Energy. Во всем мире растет интерес к применению в реальной энергетике солнечных элементов на основе перовскитов (ПСБ). Эффективность батарей на их основе уже превысила порог в 26 процентов, объяснил заведующий кафедрой электрофизики Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Жидков. Однако они имеют серьезный недостаток — ПСБ разрушаются под действием радиации (космических излучений, солнечного света и так далее). "Мы решили эту проблему частично заменив катионы свинца (Pb2+) в сложных галогенидах на катионы кальция, стронция и бария. Замещение свинца было от одного до десяти процентов, так как полная замена катионами щелочноземельных металлов приводит к тому, что материал становится практически непригодным к использованию в качестве поглотителя света в фотоэлектрических устройствах", — рассказал заведующий комплексом лабораторий функциональных органических и гибридных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН Павел Трошин. По его словам, модификация перовскитов путем замены одного процента положительно заряженных ионов свинца катионами щелочноземельных металлов привела к улучшению фотостабильности и радиационной стойкости материала. &quot;Полученные материалы были подвергнуты облучению гамма-лучами и электронными пучками, а их свойства изучены на рентгеновском фотоэлектронном спектрометре. Лучшие из разработанных образцов смогли успешно перенести высокие дозы гамма-лучей (5,5 миллионов грей) и потоки электронов (30 квадриллионов на квадратный сантиметр). Такие дозы, например, получит космический корабль за 15 лет полета&quot;, — сообщил Иван Жидков.В создании нового материала для солнечных батарей на основе полностью неорганического искусственного перовскита принимали участие специалисты из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН в Черноголовке, Физико-технологического института УрФУ (Екатеринбург), Института физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения РАН (Екатеринбург), Университета Теннесси (США) и Научно-исследовательского института HIT в Чжэнчжоу (Китайская Народная Республика). Работа выполнена при поддержке грантов РНФ (22-61-00047 и 22-13-00463).
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уральский федеральный университет, екатеринбург, наука, университетская наука, солнечные батареи, радиация, российская академия наук
Наука, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Наука, Университетская наука, солнечные батареи, радиация, Российская академия наук

Ученые создали "космический" материал для солнечных батарей

© Фото : УрФУРентгеновский фотоэлектронный спектрометр
Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : УрФУ
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новый материал для солнечных батарей, способный выдержать длительное облучение жесткой радиацией, создали и экспериментально испытали российские физики в составе международного научного коллектива. Сообщение о разработке опубликовано в Materials Today Energy.
Во всем мире растет интерес к применению в реальной энергетике солнечных элементов на основе перовскитов (ПСБ). Эффективность батарей на их основе уже превысила порог в 26 процентов, объяснил заведующий кафедрой электрофизики Уральского федерального университета (УрФУ) Иван Жидков. Однако они имеют серьезный недостаток — ПСБ разрушаются под действием радиации (космических излучений, солнечного света и так далее).
"Мы решили эту проблему частично заменив катионы свинца (Pb2+) в сложных галогенидах на катионы кальция, стронция и бария. Замещение свинца было от одного до десяти процентов, так как полная замена катионами щелочноземельных металлов приводит к тому, что материал становится практически непригодным к использованию в качестве поглотителя света в фотоэлектрических устройствах", — рассказал заведующий комплексом лабораторий функциональных органических и гибридных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН Павел Трошин.
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По его словам, модификация перовскитов путем замены одного процента положительно заряженных ионов свинца катионами щелочноземельных металлов привела к улучшению фотостабильности и радиационной стойкости материала.
«

"Полученные материалы были подвергнуты облучению гамма-лучами и электронными пучками, а их свойства изучены на рентгеновском фотоэлектронном спектрометре. Лучшие из разработанных образцов смогли успешно перенести высокие дозы гамма-лучей (5,5 миллионов грей) и потоки электронов (30 квадриллионов на квадратный сантиметр). Такие дозы, например, получит космический корабль за 15 лет полета", — сообщил Иван Жидков.

© Фото : УрФУИван Жидков
Иван Жидков - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : УрФУ
Иван Жидков
В создании нового материала для солнечных батарей на основе полностью неорганического искусственного перовскита принимали участие специалисты из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН в Черноголовке, Физико-технологического института УрФУ (Екатеринбург), Института физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения РАН (Екатеринбург), Университета Теннесси (США) и Научно-исследовательского института HIT в Чжэнчжоу (Китайская Народная Республика).
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Работа выполнена при поддержке грантов РНФ (22-61-00047 и 22-13-00463).
 
НаукаУральский федеральный университетЕкатеринбургНаукаУниверситетская наукасолнечные батареирадиацияРоссийская академия наук
 
 
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