https://ria.ru/20241203/nato-1987094232.html

Создание нового пункта НАТО в Германии отстает от графика, пишет Bloomberg

Создание нового пункта НАТО в Германии отстает от графика, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.12.2024

Создание нового пункта НАТО в Германии отстает от графика, пишет Bloomberg

Создание нового командного пункта НАТО в Германии для оказания помощи Украине, который должен был начать свою работу минувшей осенью, отстаёт от графика,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:34

2024-12-03T14:34

2024-12-03T14:34

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создание нового командного пункта НАТО в Германии для оказания помощи Украине, который должен был начать свою работу минувшей осенью, отстаёт от графика, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. В июне министры обороны стран НАТО согласовали план по усилению координирующей роли НАТО в военной поддержке Киева, сообщалось, что командные структуры в Висбадене в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине. По словам бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, персонал, задействованный в этом плане, будет состоять из порядка 700 сотрудников, а подготовка военных Украины будет осуществляться союзниками на территории стран альянса. "Создание нового командного пункта НАТО для координации подготовки и оказания помощи в области безопасности Украине отстаёт от графика. (Командный пункт НАТО - ред.)... должен был открыться в Висбадене, Германия, этой осенью с 700 сотрудниками", - говорится в сообщении. Как заявили агентству источники, многие должности в штате командного пункта НАТО всё ещё остаются незаполненными, поскольку страны "медленно отправляют" обещанный персонал. Ранее начальник военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэ также заявил, что в задачу миссии должна входить координация подготовки украинских военных, обеспечение потребностей Украины в оружии и боеприпасах, а также координация логистики, доставки военной помощи на украинскую территорию. Глава военного комитета НАТО полагает, что наличие такой миссии сделает Украину ближе к альянсу, с учетом того, что на предстоящем саммите нет намерения предложить Киеву полноценное членство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241203/nato-1987062550.html

https://ria.ru/20241203/nato-1987077560.html

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в мире, украина, германия, россия, йенс столтенберг, сергей лавров, нато