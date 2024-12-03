Депутат Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине
Депутат Ивлев: Россия не примет "договорняк" НАТО по условиям мира на Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" стран НАТО по условиям прекращения украинского конфликта.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью порталу Table.Media заявил, что Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки России взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев".
"Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей Родины, достижение обозначенных президентом Путиным целей СВО, их никто не отменял. Безопасность, исключающая малейшие угрозы и риски не на время, а навсегда", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, в практике отставных европейских политиков делать различные громкие заявления.
"Вот и отставной генсек НАТО Йенс Столтенберг разразился тирадой о возможной временной уступке территории киевским режимом и тем самым еще раз подтвердил ведение НАТО войны с Россией", - подчеркнул депутат.
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