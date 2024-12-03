https://ria.ru/20241203/nato-1987007772.html

Депутат Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине

Депутат Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине - РИА Новости, 03.12.2024

Депутат Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" стран НАТО по условиям прекращения украинского РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:40

2024-12-03T07:40

2024-12-03T07:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" стран НАТО по условиям прекращения украинского конфликта. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью порталу Table.Media заявил, что Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки России взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев". "Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей Родины, достижение обозначенных президентом Путиным целей СВО, их никто не отменял. Безопасность, исключающая малейшие угрозы и риски не на время, а навсегда", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, в практике отставных европейских политиков делать различные громкие заявления. "Вот и отставной генсек НАТО Йенс Столтенберг разразился тирадой о возможной временной уступке территории киевским режимом и тем самым еще раз подтвердил ведение НАТО войны с Россией", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html

https://ria.ru/20241129/nato-1986249841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

леонид ивлев, йенс столтенберг, нато, россия, украина, в мире