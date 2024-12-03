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Депутат Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине - РИА Новости, 03.12.2024
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07:40 03.12.2024 (обновлено: 07:46 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/nato-1987007772.html
Депутат Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине
Депутат Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине - РИА Новости, 03.12.2024
Депутат Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" стран НАТО по условиям прекращения украинского РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:40
2024-12-03T07:46
леонид ивлев
йенс столтенберг
нато
россия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" стран НАТО по условиям прекращения украинского конфликта. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью порталу Table.Media заявил, что Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки России взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев". "Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей Родины, достижение обозначенных президентом Путиным целей СВО, их никто не отменял. Безопасность, исключающая малейшие угрозы и риски не на время, а навсегда", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, в практике отставных европейских политиков делать различные громкие заявления. "Вот и отставной генсек НАТО Йенс Столтенберг разразился тирадой о возможной временной уступке территории киевским режимом и тем самым еще раз подтвердил ведение НАТО войны с Россией", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html
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леонид ивлев, йенс столтенберг, нато, россия, украина, в мире
Леонид Ивлев, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, Украина, В мире
Депутат Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине

Депутат Ивлев: Россия не примет "договорняк" НАТО по условиям мира на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" стран НАТО по условиям прекращения украинского конфликта.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью порталу Table.Media заявил, что Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки России взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев".
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"Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей Родины, достижение обозначенных президентом Путиным целей СВО, их никто не отменял. Безопасность, исключающая малейшие угрозы и риски не на время, а навсегда", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, в практике отставных европейских политиков делать различные громкие заявления.
"Вот и отставной генсек НАТО Йенс Столтенберг разразился тирадой о возможной временной уступке территории киевским режимом и тем самым еще раз подтвердил ведение НАТО войны с Россией", - подчеркнул депутат.
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Леонид ИвлевЙенс СтолтенбергНАТОРоссияУкраинаВ мире
 
 
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