https://ria.ru/20241203/moskva-1987091181.html

В Москве сотрудник массажного салона изнасиловал клиентку

В Москве сотрудник массажного салона изнасиловал клиентку - РИА Новости, 03.12.2024

В Москве сотрудник массажного салона изнасиловал клиентку

Сотрудник массажного салона в Москве надругался над клиенткой, на допросе задержанный гражданин Таджикистана признал вину, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:20

2024-12-03T14:20

2024-12-03T14:20

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудник массажного салона в Москве надругался над клиенткой, на допросе задержанный гражданин Таджикистана признал вину, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), - говорится в сообщении. По данным следствия, 28 ноября сотрудник массажного салона на проспекте Маршала Жукова в Москве, "применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера". Отмечается, что благодаря совместной работе правоохранителей задержан 39-летний гражданин Таджикистана, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе обвиняемый признал вину. Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом Москвы об аресте мужчины.

https://ria.ru/20241118/prigovor--1984429617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)