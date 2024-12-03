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В Москве сотрудник массажного салона изнасиловал клиентку - РИА Новости, 03.12.2024
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14:20 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/moskva-1987091181.html
В Москве сотрудник массажного салона изнасиловал клиентку
В Москве сотрудник массажного салона изнасиловал клиентку - РИА Новости, 03.12.2024
В Москве сотрудник массажного салона изнасиловал клиентку
Сотрудник массажного салона в Москве надругался над клиенткой, на допросе задержанный гражданин Таджикистана признал вину, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:20
2024-12-03T14:20
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудник массажного салона в Москве надругался над клиенткой, на допросе задержанный гражданин Таджикистана признал вину, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), - говорится в сообщении. По данным следствия, 28 ноября сотрудник массажного салона на проспекте Маршала Жукова в Москве, "применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера". Отмечается, что благодаря совместной работе правоохранителей задержан 39-летний гражданин Таджикистана, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе обвиняемый признал вину. Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом Москвы об аресте мужчины.
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происшествия, москва, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Таджикистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве сотрудник массажного салона изнасиловал клиентку

СК: в московском массажном салоне сотрудник из Таджикистана изнасиловал клиентку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудник массажного салона в Москве надругался над клиенткой, на допросе задержанный гражданин Таджикистана признал вину, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 28 ноября сотрудник массажного салона на проспекте Маршала Жукова в Москве, "применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера".
Отмечается, что благодаря совместной работе правоохранителей задержан 39-летний гражданин Таджикистана, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Подчеркивается, что на допросе обвиняемый признал вину.
Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом Москвы об аресте мужчины.
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ПроисшествияМоскваТаджикистанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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