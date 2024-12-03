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Матвиенко рассказала о роли Минздрава при введении клинических рекомендаций - РИА Новости, 03.12.2024
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20:34 03.12.2024 (обновлено: 22:47 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/matvienko-1987191754.html
Матвиенко рассказала о роли Минздрава при введении клинических рекомендаций
Матвиенко рассказала о роли Минздрава при введении клинических рекомендаций - РИА Новости, 03.12.2024
Матвиенко рассказала о роли Минздрава при введении клинических рекомендаций
Минздрав России несет ответственность за успешное введение в медучреждениях регионов новых клинических рекомендаций по лечению пациентов, норма вступает в силу... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:34
2024-12-03T22:47
общество
россия
валентина матвиенко
инна святенко
олег салагай
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минздрав России несет ответственность за успешное введение в медучреждениях регионов новых клинических рекомендаций по лечению пациентов, норма вступает в силу с 1 января 2025 года, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Ранее парламентарии приняли поправки в законодательство об охране здоровья, по которым срок перехода к оказанию медпомощи на основе клинических рекомендаций продлен до 1 января 2025 года. Перечень заболеваний, по которым разрабатывают клинические рекомендации, формирует Минздрав на основе установленных критериев.В ходе ежегодного совещания Матвиенко со статс-секретарями — заместителями министров вице-спикер СФ Инна Святенко напомнила о приближающемся сроке. "Важно отметить, чтобы правительство и Минздрав провели в декабре текущего года селектор о готовности регионов к реализации клинических рекомендаций", — сказала сенатор.В свою очередь, Матвиенко подчеркнула, что, по данным Минздрава, проблем с переходом нет, при этом "врачи все гудят"."Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей — и вы должны, если вы убеждены, что вы поступаете правильно, значит, вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с субъектами. Но напряжение нарастает, не реагировать на него нельзя", — сказала спикер.Замглавы Минздрава Олег Салагай рассказал, что была проведена встреча с медицинской общественностью. "Готовим сейчас дополнительные предложения, в том числе по корректировке законодательства, если это потребуется, работу проводим и продолжим проводить", — заверил он.Но Матвиенко такой ответ не устроил, она назвала его формальным."До конца года осталось меньше месяца. С 1 января эти рекомендации вступают в действие. И с 1 января каждый врач будет нести ответственность. Вы успеете за это время? Вы говорите, надо внести изменения в законодательство, в нормативные акты. Когда вы это сделаете?" — обратилась спикер к замминистра."Хочу, чтобы вы услышали как замминистра, и передайте уважаемому министру: если в субъектах Федерации начнутся проблемы, вы будете нести за это персональную ответственность. Так работать нельзя", — заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986820069.html
https://ria.ru/20241125/antibiotik-1985541096.html
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общество, россия, валентина матвиенко, инна святенко, олег салагай, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Инна Святенко, Олег Салагай, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о роли Минздрава при введении клинических рекомендаций

Матвиенко призвала разъяснить врачам в регионах клинические рекомендации

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минздрав России несет ответственность за успешное введение в медучреждениях регионов новых клинических рекомендаций по лечению пациентов, норма вступает в силу с 1 января 2025 года, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее парламентарии приняли поправки в законодательство об охране здоровья, по которым срок перехода к оказанию медпомощи на основе клинических рекомендаций продлен до 1 января 2025 года. Перечень заболеваний, по которым разрабатывают клинические рекомендации, формирует Минздрав на основе установленных критериев.
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В ходе ежегодного совещания Матвиенко со статс-секретарями — заместителями министров вице-спикер СФ Инна Святенко напомнила о приближающемся сроке. "Важно отметить, чтобы правительство и Минздрав провели в декабре текущего года селектор о готовности регионов к реализации клинических рекомендаций", — сказала сенатор.
В свою очередь, Матвиенко подчеркнула, что, по данным Минздрава, проблем с переходом нет, при этом "врачи все гудят".
"Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей — и вы должны, если вы убеждены, что вы поступаете правильно, значит, вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с субъектами. Но напряжение нарастает, не реагировать на него нельзя", — сказала спикер.
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Замглавы Минздрава Олег Салагай рассказал, что была проведена встреча с медицинской общественностью. "Готовим сейчас дополнительные предложения, в том числе по корректировке законодательства, если это потребуется, работу проводим и продолжим проводить", — заверил он.
Но Матвиенко такой ответ не устроил, она назвала его формальным.
"До конца года осталось меньше месяца. С 1 января эти рекомендации вступают в действие. И с 1 января каждый врач будет нести ответственность. Вы успеете за это время? Вы говорите, надо внести изменения в законодательство, в нормативные акты. Когда вы это сделаете?" — обратилась спикер к замминистра.
"Хочу, чтобы вы услышали как замминистра, и передайте уважаемому министру: если в субъектах Федерации начнутся проблемы, вы будете нести за это персональную ответственность. Так работать нельзя", — заключила Матвиенко.
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ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоИнна СвятенкоОлег СалагайСовет Федерации РФ
 
 
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