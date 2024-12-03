https://ria.ru/20241203/layner-1987084516.html

Туристы не дошедшего до Антарктиды лайнера SH Diana покинут его во вторник

Туристы не дошедшего до Антарктиды лайнера SH Diana покинут его во вторник - РИА Новости, 03.12.2024

Туристы не дошедшего до Антарктиды лайнера SH Diana покинут его во вторник

Туристы во вторник покинут круизный лайнер SH Diana, прервавший маршрут к Антарктиде из-за поломки, сообщил РИА Новости пассажир Илья Строков. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:46

2024-12-03T13:46

2024-12-03T13:46

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Туристы во вторник покинут круизный лайнер SH Diana, прервавший маршрут к Антарктиде из-за поломки, сообщил РИА Новости пассажир Илья Строков. "Сегодня вместе с остальными туристами покидаем корабль и отправляемся в аэропорт, оттуда – все по своим делам. Тур окончен", — сказал он после того, как урегулировал свой конфликт с компанией. По данным СМИ, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию, а затем выступили с видеообращением к компании. Ранее в понедельник в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что круиз уже завершился в Аргентине. Там заявили, что со всеми несогласными с суммой компенсации туристами достигнуты соглашения. В числе тех, кто урегулировал конфликт с компанией, оказалась и туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку с аналогичными требованиями.

https://ria.ru/20241129/antarktida-1986426810.html

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антарктида, аргентина, волгоград, новости - туризм