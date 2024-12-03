https://ria.ru/20241203/layner-1987084516.html
Туристы не дошедшего до Антарктиды лайнера SH Diana покинут его во вторник
Туристы не дошедшего до Антарктиды лайнера SH Diana покинут его во вторник - РИА Новости, 03.12.2024
Туристы не дошедшего до Антарктиды лайнера SH Diana покинут его во вторник
Туристы во вторник покинут круизный лайнер SH Diana, прервавший маршрут к Антарктиде из-за поломки, сообщил РИА Новости пассажир Илья Строков. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:46
2024-12-03T13:46
2024-12-03T13:46
туризм
антарктида
аргентина
волгоград
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987084370_0:0:772:435_1920x0_80_0_0_ed94d7354317509d598053d5ba5bface.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Туристы во вторник покинут круизный лайнер SH Diana, прервавший маршрут к Антарктиде из-за поломки, сообщил РИА Новости пассажир Илья Строков. "Сегодня вместе с остальными туристами покидаем корабль и отправляемся в аэропорт, оттуда – все по своим делам. Тур окончен", — сказал он после того, как урегулировал свой конфликт с компанией. По данным СМИ, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию, а затем выступили с видеообращением к компании. Ранее в понедельник в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что круиз уже завершился в Аргентине. Там заявили, что со всеми несогласными с суммой компенсации туристами достигнуты соглашения. В числе тех, кто урегулировал конфликт с компанией, оказалась и туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку с аналогичными требованиями.
https://ria.ru/20241129/antarktida-1986426810.html
антарктида
аргентина
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987084370_56:0:748:519_1920x0_80_0_0_6d59cfde1de339a78055827aec99403e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, аргентина, волгоград, новости - туризм
Туризм, Антарктида, Аргентина, Волгоград, Новости - Туризм
Туристы не дошедшего до Антарктиды лайнера SH Diana покинут его во вторник
Туристы покинут лайнер SH Diana, прервавший маршрут к Антарктиде из-за поломки
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Туристы во вторник покинут круизный лайнер SH Diana, прервавший маршрут к Антарктиде из-за поломки, сообщил РИА Новости пассажир Илья Строков.
"Сегодня вместе с остальными туристами покидаем корабль и отправляемся в аэропорт, оттуда – все по своим делам. Тур окончен", — сказал он после того, как урегулировал свой конфликт с компанией.
По данным СМИ, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию, а затем выступили с видеообращением к компании.
Ранее в понедельник в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что круиз уже завершился в Аргентине
. Там заявили, что со всеми несогласными с суммой компенсации туристами достигнуты соглашения. В числе тех, кто урегулировал конфликт с компанией, оказалась и туристка из Волгограда
Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку с аналогичными требованиями.