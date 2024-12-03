https://ria.ru/20241203/koreya-1987206822.html

Южнокорейские СМИ рассказали об обстановке на границе с КНДР

Южнокорейские СМИ рассказали об обстановке на границе с КНДР - РИА Новости, 03.12.2024

Южнокорейские СМИ рассказали об обстановке на границе с КНДР

Обстановка на границе Республики Корея с КНДР остается обычной, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на комитет начальников военных штабов. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:39

2024-12-03T23:39

2024-12-03T23:56

в мире

южная корея

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_17c4e798c9b3872da3692ef47b865548.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Обстановка на границе Республики Корея с КНДР остается обычной, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на комитет начальников военных штабов."На данный момент не наблюдается никакого особого положения на границе с КНДР, ситуация обычная", - приводит агентство сообщение комитета.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны.Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.

https://ria.ru/20241125/koreya-1985655206.html

https://ria.ru/20241123/kndr-1985309305.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее