https://ria.ru/20241203/koreya-1987205351.html

Командование военным положением в Южной Корее расформировали

Командование военным положением в Южной Корее расформировали - РИА Новости, 03.12.2024

Командование военным положением в Южной Корее расформировали

Командование военным положением, организованное после объявления президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем о введении соответствующего режима, расформировано,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:21

2024-12-03T23:21

2024-12-03T23:33

в мире

южная корея

введение военного положения в южной корее

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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Командование военным положением, организованное после объявления президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем о введении соответствующего режима, расформировано, сообщило агентство Рёнхап."Организованное в вооруженных силах командование военным положением было расформировано вместе заявлением президента Юна", - пишет Рёнхап.Ранее Юн Сок Ёль выступил с заявлением, в котором сообщил, что отозвал военных, задействованных в реализации военного положения, и вскоре его отменит. Впоследствии состоялось заседание правительства, на котором решение об отмене было оформлено официально.По данным Рёнхап, Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) уже отчиталось, что к 4.22 среды по местному времени (22.22 мск вторника) все войска, отправленные для обеспечения военного положения, вернулись в места своей постоянной дислокации.В ОКНШ также сообщили, что к настоящему времени не фиксировали каких-либо особых тенденций со стороны КНДР и продолжают сохранять боеготовность.

https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html

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Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-03T23:21 true PT0M21S

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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее