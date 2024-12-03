https://ria.ru/20241203/koreya-1987205351.html
Командование военным положением в Южной Корее расформировали
Командование военным положением в Южной Корее расформировали - РИА Новости, 03.12.2024
Командование военным положением в Южной Корее расформировали
Командование военным положением, организованное после объявления президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем о введении соответствующего режима, расформировано,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T23:21
2024-12-03T23:21
2024-12-03T23:33
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Командование военным положением, организованное после объявления президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем о введении соответствующего режима, расформировано, сообщило агентство Рёнхап."Организованное в вооруженных силах командование военным положением было расформировано вместе заявлением президента Юна", - пишет Рёнхап.Ранее Юн Сок Ёль выступил с заявлением, в котором сообщил, что отозвал военных, задействованных в реализации военного положения, и вскоре его отменит. Впоследствии состоялось заседание правительства, на котором решение об отмене было оформлено официально.По данным Рёнхап, Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) уже отчиталось, что к 4.22 среды по местному времени (22.22 мск вторника) все войска, отправленные для обеспечения военного положения, вернулись в места своей постоянной дислокации.В ОКНШ также сообщили, что к настоящему времени не фиксировали каких-либо особых тенденций со стороны КНДР и продолжают сохранять боеготовность.
https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html
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Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить.
Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
2024-12-03T23:21
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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее
Командование военным положением в Южной Корее расформировали
Рёнхап: командование военным положением в Южной Корее расформировано