https://ria.ru/20241203/koreya-1987205118.html

Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения

Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения - РИА Новости, 03.12.2024

Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения

Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране, передает южнокорейское агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:11

2024-12-03T23:11

2024-12-03T23:22

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юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране, передает южнокорейское агентство Рёнхап."Южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения", - говорится в публикации.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее