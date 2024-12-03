https://ria.ru/20241203/koreya-1987204776.html

Демпартия Южной Кореи настаивает на наказании для президента, пишут СМИ

Демпартия Южной Кореи настаивает на наказании для президента, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024

Демпартия Южной Кореи настаивает на наказании для президента, пишут СМИ

Ведущая партия южнокорейской оппозиции продолжает настаивать на наказании президента страны Юн Сок Еля, несмотря на его обещание отменить военное положение,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:09

2024-12-03T23:09

2024-12-03T23:36

в мире

южная корея

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ведущая партия южнокорейской оппозиции продолжает настаивать на наказании президента страны Юн Сок Еля, несмотря на его обещание отменить военное положение, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на представителя Демократической партии Пак Чхан Дэ."Даже если президент отменит военное положение, он не сможет избежать гражданского неповиновения", - приводит агентство его слова.По мнению представителя Демпартии, президент "больше не может нормально управлять государством", должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей и арестован.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно.Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html

https://ria.ru/20241128/sbs-1986155050.html

южная корея

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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее