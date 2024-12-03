Рейтинг@Mail.ru
Демпартия Южной Кореи настаивает на наказании для президента, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 03.12.2024 (обновлено: 23:36 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987204776.html
Демпартия Южной Кореи настаивает на наказании для президента, пишут СМИ
Демпартия Южной Кореи настаивает на наказании для президента, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
Демпартия Южной Кореи настаивает на наказании для президента, пишут СМИ
Ведущая партия южнокорейской оппозиции продолжает настаивать на наказании президента страны Юн Сок Еля, несмотря на его обещание отменить военное положение,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T23:09
2024-12-03T23:36
в мире
южная корея
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d0925eed4f8c9a53f476894b5e8e50.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ведущая партия южнокорейской оппозиции продолжает настаивать на наказании президента страны Юн Сок Еля, несмотря на его обещание отменить военное положение, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на представителя Демократической партии Пак Чхан Дэ."Даже если президент отменит военное положение, он не сможет избежать гражданского неповиновения", - приводит агентство его слова.По мнению представителя Демпартии, президент "больше не может нормально управлять государством", должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей и арестован.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно.Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html
https://ria.ru/20241128/sbs-1986155050.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f98078e231c668a066854f01248689f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
Демпартия Южной Кореи настаивает на наказании для президента, пишут СМИ

Рёнхап: Демпартия Южной Кореи настаивает на наказании для президента Юн Сок Еля

© AP Photo / Chung Sung-JunЮн Сок Ёль
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ведущая партия южнокорейской оппозиции продолжает настаивать на наказании президента страны Юн Сок Еля, несмотря на его обещание отменить военное положение, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на представителя Демократической партии Пак Чхан Дэ.
"Даже если президент отменит военное положение, он не сможет избежать гражданского неповиновения", - приводит агентство его слова.
Люди смотрят трансляцию пресс-конференции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Южная Корея не предупреждала США о введении военного положения
Вчера, 21:10
По мнению представителя Демпартии, президент "больше не может нормально управлять государством", должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей и арестован.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.
Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Южная Корея неожиданным образом отреагировала на просьбу Украины
28 ноября, 10:09
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльВведение военного положения в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала