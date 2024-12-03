https://ria.ru/20241203/koreya-1987204625.html
Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи извинился за действия президента
Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи извинился за действия президента - РИА Новости, 03.12.2024
Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи извинился за действия президента
Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи Хан Дон Хун принес извинения за действия президента Юн Сок Ёля, который ранее объявил о введении военного положения в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T23:06
2024-12-03T23:06
2024-12-03T23:06
в мире
южная корея
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи Хан Дон Хун принес извинения за действия президента Юн Сок Ёля, который ранее объявил о введении военного положения в стране, сообщает местный телеканал YTN. "Хан Дон Хун... заявил журналистам, что... ему очень жаль, что это произошло", - говорится в сообщении телеканала. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.
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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи извинился за действия президента
YTN: лидер пропрезидентской партии Южной Кореи извинился за действия президента