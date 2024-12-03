https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html

Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение - РИА Новости, 03.12.2024

Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре отменит военное положение, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:32

2024-12-03T22:32

2024-12-03T23:46

в мире

южная корея

введение военного положения в южной корее

юн сок ель

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СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре отменит военное положение, передает агентство Рёнхап."Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения. <...> Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом", — приводит СМИ заявление главы государства.Он также сообщил, что оформит отмену военного положения на заседании правительства.При этом, как сообщает Рёнхап, ведущая политсила южнокорейской оппозиции — Демократическая партия Кореи (ДПК) — продолжает настаивать на наказании президента.О введении в Южной Корее особого правого режима Юн Сок Ёль объявил в ночь на среду по местному времени. Он объяснил это необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Тем не менее парламент единогласно не поддержал его инициативу.С чего все началосьВ последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет Юн Сок Ёль, и оппозиционными силами в парламенте. В частности, последние начали процедуру импичмента в отношении нескольких должностных лиц.По словам президента, с момента его инаугурации в 2022 году против правительственных чиновников было подано 22 ходатайства. Он считает, что эти действия серьезно затруднили функционирование исполнительной власти.Оппозиция, в свою очередь, подчеркивает, что инициатива по отрешению от власти некоторых госслужащих возникла после отказа Юн Сок Ёля нести ответственность за "явные ошибки своих близких" и министров: главу государства обвиняют в использовании права вето для защиты себя и жены от расследований, а также блокировки законопроектов, инициированных парламентом.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html

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Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-03T22:32 true PT0M21S

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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее, юн сок ель