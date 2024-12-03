Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре отменит военное положение, передает агентство Рёнхап."Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения. <...> Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом", — приводит СМИ заявление главы государства.Он также сообщил, что оформит отмену военного положения на заседании правительства.При этом, как сообщает Рёнхап, ведущая политсила южнокорейской оппозиции — Демократическая партия Кореи (ДПК) — продолжает настаивать на наказании президента.О введении в Южной Корее особого правого режима Юн Сок Ёль объявил в ночь на среду по местному времени. Он объяснил это необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Тем не менее парламент единогласно не поддержал его инициативу.С чего все началосьВ последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет Юн Сок Ёль, и оппозиционными силами в парламенте. В частности, последние начали процедуру импичмента в отношении нескольких должностных лиц.По словам президента, с момента его инаугурации в 2022 году против правительственных чиновников было подано 22 ходатайства. Он считает, что эти действия серьезно затруднили функционирование исполнительной власти.Оппозиция, в свою очередь, подчеркивает, что инициатива по отрешению от власти некоторых госслужащих возникла после отказа Юн Сок Ёля нести ответственность за "явные ошибки своих близких" и министров: главу государства обвиняют в использовании права вето для защиты себя и жены от расследований, а также блокировки законопроектов, инициированных парламентом.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить.
Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре отменит военное положение, передает агентство Рёнхап.
"Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения. <...> Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом", — приводит СМИ заявление главы государства.
Он также сообщил, что оформит отмену военного положения на заседании правительства.
При этом, как сообщает Рёнхап, ведущая политсила южнокорейской оппозиции — Демократическая партия Кореи (ДПК) — продолжает настаивать на наказании президента.
О введении в Южной Корее особого правого режима Юн Сок Ёль объявил в ночь на среду по местному времени. Он объяснил это необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Тем не менее парламент единогласно не поддержал его инициативу.
Согласно конституции страны, президент обязан отменить свое решение, если большинство в высшем законодательном органе проголосует против.
С чего все началось
В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет Юн Сок Ёль, и оппозиционными силами в парламенте. В частности, последние начали процедуру импичмента в отношении нескольких должностных лиц.
По словам президента, с момента его инаугурации в 2022 году против правительственных чиновников было подано 22 ходатайства. Он считает, что эти действия серьезно затруднили функционирование исполнительной власти.
Оппозиция, в свою очередь, подчеркивает, что инициатива по отрешению от власти некоторых госслужащих возникла после отказа Юн Сок Ёля нести ответственность за "явные ошибки своих близких" и министров: главу государства обвиняют в использовании права вето для защиты себя и жены от расследований, а также блокировки законопроектов, инициированных парламентом.
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