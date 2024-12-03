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Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение - РИА Новости, 03.12.2024
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22:32 03.12.2024 (обновлено: 23:46 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html
Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение
Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение - РИА Новости, 03.12.2024
Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре отменит военное положение, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:32
2024-12-03T23:46
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
юн сок ель
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СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре отменит военное положение, передает агентство Рёнхап."Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения. &lt;...&gt; Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом", — приводит СМИ заявление главы государства.Он также сообщил, что оформит отмену военного положения на заседании правительства.При этом, как сообщает Рёнхап, ведущая политсила южнокорейской оппозиции — Демократическая партия Кореи (ДПК) — продолжает настаивать на наказании президента.О введении в Южной Корее особого правого режима Юн Сок Ёль объявил в ночь на среду по местному времени. Он объяснил это необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Тем не менее парламент единогласно не поддержал его инициативу.С чего все началосьВ последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет Юн Сок Ёль, и оппозиционными силами в парламенте. В частности, последние начали процедуру импичмента в отношении нескольких должностных лиц.По словам президента, с момента его инаугурации в 2022 году против правительственных чиновников было подано 22 ходатайства. Он считает, что эти действия серьезно затруднили функционирование исполнительной власти.Оппозиция, в свою очередь, подчеркивает, что инициатива по отрешению от власти некоторых госслужащих возникла после отказа Юн Сок Ёля нести ответственность за "явные ошибки своих близких" и министров: главу государства обвиняют в использовании права вето для защиты себя и жены от расследований, а также блокировки законопроектов, инициированных парламентом.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
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РИА Новости
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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее, Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отменит военное положение

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре отменит военное положение, передает агентство Рёнхап.
"Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения. <...> Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом", — приводит СМИ заявление главы государства.
Он также сообщил, что оформит отмену военного положения на заседании правительства.
При этом, как сообщает Рёнхап, ведущая политсила южнокорейской оппозиции — Демократическая партия Кореи (ДПК) — продолжает настаивать на наказании президента.
© AP Photo / Lee Jin-man

Полицейские мотоциклы у здания Национальной ассамблеи в Сеуле.

Полиция возле Национального собрания в Сеуле, Южная Корея

Полицейские мотоциклы у здания Национальной ассамблеи в Сеуле.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 3
© AP Photo / Ahn Young-joon

Тысячи людей собрались у парламента после объявления военного положения.

Обстановка у здания парламента в Сеуле

Тысячи людей собрались у парламента после объявления военного положения.

© AP Photo / Ahn Young-joon
2 из 3
© AP Photo / Lee Jin-man

Полиция у здания Национальной ассамблеи.

Обстановка у здания парламента в Сеуле

Полиция у здания Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Lee Jin-man
3 из 3

Полицейские мотоциклы у здания Национальной ассамблеи в Сеуле.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 3

Тысячи людей собрались у парламента после объявления военного положения.

© AP Photo / Ahn Young-joon
2 из 3

Полиция у здания Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Lee Jin-man
3 из 3
О введении в Южной Корее особого правого режима Юн Сок Ёль объявил в ночь на среду по местному времени. Он объяснил это необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Тем не менее парламент единогласно не поддержал его инициативу.

Согласно конституции страны, президент обязан отменить свое решение, если большинство в высшем законодательном органе проголосует против.

С чего все началось

В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет Юн Сок Ёль, и оппозиционными силами в парламенте. В частности, последние начали процедуру импичмента в отношении нескольких должностных лиц.
Люди смотрят трансляцию пресс-конференции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Южная Корея не предупреждала США о введении военного положения
Вчера, 21:10
По словам президента, с момента его инаугурации в 2022 году против правительственных чиновников было подано 22 ходатайства. Он считает, что эти действия серьезно затруднили функционирование исполнительной власти.
Оппозиция, в свою очередь, подчеркивает, что инициатива по отрешению от власти некоторых госслужащих возникла после отказа Юн Сок Ёля нести ответственность за "явные ошибки своих близких" и министров: главу государства обвиняют в использовании права вето для защиты себя и жены от расследований, а также блокировки законопроектов, инициированных парламентом.
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