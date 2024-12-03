https://ria.ru/20241203/koreya-1987192330.html

СМИ: военное положение в Южной Корее сохранится до распоряжения президента

СМИ: военное положение в Южной Корее сохранится до распоряжения президента - РИА Новости, 03.12.2024

СМИ: военное положение в Южной Корее сохранится до распоряжения президента

Военное положение будет сохраняться в Южной Корее до соответствующего распоряжения президента страны Юн Сок Ёля о его отмене, сообщает телеканал YTN. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:37

2024-12-03T20:37

2024-12-03T20:57

в мире

южная корея

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военное положение будет сохраняться в Южной Корее до соответствующего распоряжения президента страны Юн Сок Ёля о его отмене, сообщает телеканал YTN. "История с военным положением будет сохраняться до того, как президент выдаст отдельное указание", - сообщил журналист телеканала. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html

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Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-03T20:37 true PT0M21S

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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее