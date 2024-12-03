https://ria.ru/20241203/koreya-1987186547.html

Эксперт по Азии прокомментировал введение военного положения в Южной Корее

Эксперт по Азии прокомментировал введение военного положения в Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024

Эксперт по Азии прокомментировал введение военного положения в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль фактически устанавливает военную диктатуру, вводя военное положение, для такого шага ему необходимо было заручиться поддержкой... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:09

2024-12-03T20:09

2024-12-03T20:09

в мире

южная корея

украина

пхеньян

юн сок ель

дональд трамп

введение военного положения в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987185205_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_85e686904b6df81c3e02f120e902cafb.jpg

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль фактически устанавливает военную диктатуру, вводя военное положение, для такого шага ему необходимо было заручиться поддержкой парламента, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. Ранее агентство Рёнхап сообщило, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". После этого военные блокировали вход в парламент страны, не пуская даже депутатов. "Сейчас то, что он делает, - это фактически установление диктатуры, да? Потому что закрыть доступ в парламент - ну это же военный переворот фактически", - сказал Ким РИА Новости. Как отметил собеседник агентства, согласно конституции, Юн Сок Ёль должен был заручиться поддержкой парламента для объявления военного положения. При этом аналитик опроверг тезисы южнокорейских властей о борьбе с "просеверокорейскими силами" внутри страны. "Внутренних причин для военного положения нет. Никакие там "просеверокорейские силы" в Южной Корее не действуют... Там ведь конкретно речь идет только об основном противнике правящей партии – Объединенной демократической партии… Никакая она не коммунистическая и не социалистическая, но по старой привычке антикоммунистов – обвинить их, что они "просеверокорейский" элемент", - подчеркнул Ким. Собеседник агентства не допускает возможности вооруженной эскалации в Южной Корее, по его словам, оппозиция и население не пойдут на "восстание". "Другой вопрос, что начнутся демонстрации… Вот как будут организовываться эти люди, и как власти и командующий, который будет назначен, будут справляться с этим делом. Вполне возможно, что они будут пытаться разогнать их", - считает эксперт. В то же время, добавил он, в сложившейся обстановке власти Южной Кореи могут пойти на провокацию на границе с КНДР, которая была бы совершенно не в интересах Пхеньяна, занятого ликвидацией последствий летнего наводнения. Момент для введения военного положения Ким связывает с новым витком напряженности в Сирии и продолжающимся конфликтом на Украине. "Это общая линия, выстроенная американцами, чтобы не допустить нашей победы на Украине и для того, чтобы нового президента США (Дональда Трампа – ред.), который обещает, что не допустит продолжения войны, связать его по рукам и ногам. Он вынужден будет принимать участие в этих военных действиях", - резюмирует эксперт.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241203/koreja-1987163035.html

https://ria.ru/20241203/koreya-1987146730.html

https://ria.ru/20241203/koreya-1987177135.html

южная корея

украина

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, украина, пхеньян, юн сок ель, дональд трамп, введение военного положения в южной корее