https://ria.ru/20241203/koreya-1987184476.html

В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности

В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности - РИА Новости, 03.12.2024

В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности

Ведущая партия южнокорейской оппозиции призвала привлечь президента страны Юн Сок Ёля к ответственности за нарушение конституции, соответствующее заявление... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:46

2024-12-03T19:46

2024-12-03T20:11

в мире

южная корея

россия

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ведущая партия южнокорейской оппозиции призвала привлечь президента страны Юн Сок Ёля к ответственности за нарушение конституции, соответствующее заявление сделал представитель Демократической партии Ким Мин Сок.Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.По мнению Демпартии, это было прямым нарушением конституции страны."Президент должен нести ответственность за это", - написал главный комиссар Ким Мин Сок в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистскаяВоенное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241203/koreya-1987181646.html

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в мире, южная корея, россия, юн сок ель, введение военного положения в южной корее