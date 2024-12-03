https://ria.ru/20241203/koreya-1987184476.html
В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности
В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности - РИА Новости, 03.12.2024
В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности
Ведущая партия южнокорейской оппозиции призвала привлечь президента страны Юн Сок Ёля к ответственности за нарушение конституции, соответствующее заявление... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:46
2024-12-03T19:46
2024-12-03T20:11
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введение военного положения в южной корее
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ведущая партия южнокорейской оппозиции призвала привлечь президента страны Юн Сок Ёля к ответственности за нарушение конституции, соответствующее заявление сделал представитель Демократической партии Ким Мин Сок.Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.По мнению Демпартии, это было прямым нарушением конституции страны."Президент должен нести ответственность за это", - написал главный комиссар Ким Мин Сок в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистскаяВоенное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241203/koreya-1987181646.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, россия, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Россия, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности
Южнокорейская оппозиция призвала привлечь президента к ответственности
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ведущая партия южнокорейской оппозиции призвала привлечь президента страны Юн Сок Ёля к ответственности за нарушение конституции, соответствующее заявление сделал представитель Демократической партии Ким Мин Сок.
Президент Южной Кореи
в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
По мнению Демпартии, это было прямым нарушением конституции страны.
"Президент должен нести ответственность за это", - написал главный комиссар Ким Мин Сок в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская