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В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности - РИА Новости, 03.12.2024
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19:46 03.12.2024 (обновлено: 20:11 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987184476.html
В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности
В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности - РИА Новости, 03.12.2024
В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности
Ведущая партия южнокорейской оппозиции призвала привлечь президента страны Юн Сок Ёля к ответственности за нарушение конституции, соответствующее заявление... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:46
2024-12-03T20:11
в мире
южная корея
россия
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ведущая партия южнокорейской оппозиции призвала привлечь президента страны Юн Сок Ёля к ответственности за нарушение конституции, соответствующее заявление сделал представитель Демократической партии Ким Мин Сок.Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.По мнению Демпартии, это было прямым нарушением конституции страны."Президент должен нести ответственность за это", - написал главный комиссар Ким Мин Сок в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистскаяВоенное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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5
4.7
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в мире, южная корея, россия, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Россия, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
В Южной Корее призвали привлечь президента к ответственности

Южнокорейская оппозиция призвала привлечь президента к ответственности

© Getty Images / South Korean Presidential OfficeЮн Сок Ёль
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Getty Images / South Korean Presidential Office
Юн Сок Ёль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ведущая партия южнокорейской оппозиции призвала привлечь президента страны Юн Сок Ёля к ответственности за нарушение конституции, соответствующее заявление сделал представитель Демократической партии Ким Мин Сок.
Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
По мнению Демпартии, это было прямым нарушением конституции страны.
"Президент должен нести ответственность за это", - написал главный комиссар Ким Мин Сок в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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В миреЮжная КореяРоссияЮн Сок ЕльВведение военного положения в Южной Корее
 
 
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