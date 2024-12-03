Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Южной Кореи назвали военное положение недействительным - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 03.12.2024 (обновлено: 19:47 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987179708.html
В парламенте Южной Кореи назвали военное положение недействительным
В парламенте Южной Кореи назвали военное положение недействительным - РИА Новости, 03.12.2024
В парламенте Южной Кореи назвали военное положение недействительным
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:14
2024-12-03T19:47
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987164158_0:102:722:508_1920x0_80_0_0_65fddd36f6ad302e6643c48cbb5e95ca.jpg
СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов."В связи с голосованием по резолюции за отмену военного положения, указ становится недействительным", - говорится в сообщении офиса спикера.Спикер У Вон Сик призвал президента отменить военное положение немедленно.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241203/koreja-1987163035.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
2024-12-03T19:14
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987164158_4:0:692:516_1920x0_80_0_0_6affc3420f120e3694f39e966717b777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее
В парламенте Южной Кореи назвали военное положение недействительным

Офис спикера парламента Южной Кореи назвал военное положение недействительным

© Фото : соцсетиВоенные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле
Военные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : соцсети
Военные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов.
"В связи с голосованием по резолюции за отмену военного положения, указ становится недействительным", - говорится в сообщении офиса спикера.
Спикер У Вон Сик призвал президента отменить военное положение немедленно.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
Обстановка у парламента в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Южной Корее объяснили введение военного положения
Вчера, 18:26
 
В миреЮжная КореяВведение военного положения в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала