https://ria.ru/20241203/koreya-1987179708.html
В парламенте Южной Кореи назвали военное положение недействительным
В парламенте Южной Кореи назвали военное положение недействительным - РИА Новости, 03.12.2024
В парламенте Южной Кореи назвали военное положение недействительным
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:14
2024-12-03T19:14
2024-12-03T19:47
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов."В связи с голосованием по резолюции за отмену военного положения, указ становится недействительным", - говорится в сообщении офиса спикера.Спикер У Вон Сик призвал президента отменить военное положение немедленно.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
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Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить.
Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
2024-12-03T19:14
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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее
В парламенте Южной Кореи назвали военное положение недействительным
Офис спикера парламента Южной Кореи назвал военное положение недействительным