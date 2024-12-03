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В Южной Корее проголосовали за отмену военного положения - РИА Новости, 03.12.2024
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19:03 03.12.2024 (обновлено: 19:07 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987177135.html
В Южной Корее проголосовали за отмену военного положения
В Южной Корее проголосовали за отмену военного положения - РИА Новости, 03.12.2024
В Южной Корее проголосовали за отмену военного положения
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране, заявил спикер парламента У Вон Сик на заседании. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:03
2024-12-03T19:07
южная корея
введение военного положения в южной корее
в мире
юн сок ель
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране, заявил спикер парламента У Вон Сик на заседании.Все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену. Всего в парламенте 300 депутатов.Ранее У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
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южная корея, введение военного положения в южной корее, в мире, юн сок ель
Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее, В мире, Юн Сок Ель
В Южной Корее проголосовали за отмену военного положения

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

© Фото : соцсетиВоенные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле
Военные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : соцсети
Военные вертолёты замечены в небе над зданием парламента в Сеуле
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране, заявил спикер парламента У Вон Сик на заседании.
Все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену. Всего в парламенте 300 депутатов.
Ранее У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
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