https://ria.ru/20241203/koreya-1987174849.html

Парламент Южной Кореи собрался на заседание

Парламент Южной Кореи собрался на заседание - РИА Новости, 03.12.2024

Парламент Южной Кореи собрался на заседание

Спикер парламента Южной Кореи У Вон Сик заявил на заседании, что не согласен с введением военного положения в стране. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:54

2024-12-03T18:54

2024-12-03T19:47

южная корея

введение военного положения в южной корее

в мире

юн сок ель

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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Спикер парламента Южной Кореи У Вон Сик заявил на заседании, что не согласен с введением военного положения в стране.Парламент Южной Кореи после введения военного положения президентом собрался на заседание, которое транслировал телеканал YTN."Мне сложно согласиться с введением военного положения. Необходимо соблюдать процедуры", - сказал спикер У Вон Сик.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241203/koreya-1987175050.html

https://ria.ru/20241203/koreya-1987155528.html

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2024

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южная корея, введение военного положения в южной корее, в мире, юн сок ель