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Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС - РИА Новости, 03.12.2024
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18:29 03.12.2024 (обновлено: 18:44 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987164050.html
Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС
Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС - РИА Новости, 03.12.2024
Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС
Министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащим запаса выйти на службу, сообщает агентство... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:29
2024-12-03T18:44
южная корея
введение военного положения в южной корее
юн сок ель
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащим запаса выйти на службу, сообщает агентство Ренхап."По сообщению минобороны, глава ведомства Ким Ен Хен провел совещание основных военных командиров и приказал всей армии усилить бдительность и готовность к чрезвычайным ситуациям… Бывшим сотрудникам министерства обороны также предписано выйти на работу", - говорится в сообщении.Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
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южная корея, введение военного положения в южной корее, юн сок ель, в мире
Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее, Юн Сок Ель, В мире
Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС

Минобороны Южной Кореи приказало военнослужащим запаса выйти на службу

© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские военные
Южнокорейские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащим запаса выйти на службу, сообщает агентство Ренхап.
"По сообщению минобороны, глава ведомства Ким Ен Хен провел совещание основных военных командиров и приказал всей армии усилить бдительность и готовность к чрезвычайным ситуациям… Бывшим сотрудникам министерства обороны также предписано выйти на работу", - говорится в сообщении.
Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
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