https://ria.ru/20241203/koreya-1987164050.html

Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС

Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС - РИА Новости, 03.12.2024

Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС

Министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащим запаса выйти на службу, сообщает агентство... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:29

2024-12-03T18:29

2024-12-03T18:44

южная корея

введение военного положения в южной корее

юн сок ель

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащим запаса выйти на службу, сообщает агентство Ренхап."По сообщению минобороны, глава ведомства Ким Ен Хен провел совещание основных военных командиров и приказал всей армии усилить бдительность и готовность к чрезвычайным ситуациям… Бывшим сотрудникам министерства обороны также предписано выйти на работу", - говорится в сообщении.Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987150568.html

южная корея

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южная корея, введение военного положения в южной корее, юн сок ель, в мире