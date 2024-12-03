https://ria.ru/20241203/koreya-1987164050.html
Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС
Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС - РИА Новости, 03.12.2024
Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС
Министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащим запаса выйти на службу, сообщает агентство... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:29
2024-12-03T18:29
2024-12-03T18:44
южная корея
введение военного положения в южной корее
юн сок ель
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987130402_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_2dd1790fb3ef1abfc86711ea468d81c3.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащим запаса выйти на службу, сообщает агентство Ренхап."По сообщению минобороны, глава ведомства Ким Ен Хен провел совещание основных военных командиров и приказал всей армии усилить бдительность и готовность к чрезвычайным ситуациям… Бывшим сотрудникам министерства обороны также предписано выйти на работу", - говорится в сообщении.Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987150568.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987130402_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_bb7bf88cc0748a8e4edfa105aa4f3c15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, введение военного положения в южной корее, юн сок ель, в мире
Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее, Юн Сок Ель, В мире
Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению ЧС
Минобороны Южной Кореи приказало военнослужащим запаса выйти на службу