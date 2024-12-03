https://ria.ru/20241203/koreya-1987161079.html
В Сеуле войска командования военным положением пытаются попасть в парламент
В Сеуле войска командования военным положением пытаются попасть в парламент - РИА Новости, 03.12.2024
В Сеуле войска командования военным положением пытаются попасть в парламент
Южнокорейская армия после введения военного положения пытается войти в здание парламента, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:19
2024-12-03T18:19
2024-12-03T18:57
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Южнокорейская армия после введения военного положения пытается войти в здание парламента, передает агентство Ренхап."Войска командования военным положением пытаются проникнуть в здание парламента. <...> Главный вход в Национальное собрание блокируется, устанавливаются баррикады", — говорится в сообщении.Уточняется, что обстановка крайне хаотичная, на территорию парламентского комплекса пропускают только после проверки документов, некоторые депутаты не смогли туда попасть. У одного из входов припаркован большой автобус с надписью "Сухопутные войска Республики Корея". Перед зданием парламента собралось более 100 человек.Работу Национального собрания и любую политическую деятельность запретило Командование военным положением. Об этом говорится в указ № 1, который подписал генерал армии сухопутных войск Пак Ан Су.О введении военного положения объявил президент республики Юн Сок Ёль после экстренного ночного совещания. Он объяснил такое решение необходимостью вычистить "просеверокорейские силы" и удержать либеральный конституционный строй. По словам главы государства, попытки устроить ему импичмент угрожают параличом власти.В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи (ДПК). В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.Сам Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование из-за скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987149447.html
https://ria.ru/20241203/koreja-1987163035.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987155857_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c87e3f4e5265cc7b7f74b27863eb0e8c.jpg
Протестующие возле Национальной ассамблеи в Южной Корее
Протестующие возле Национальной ассамблеи в Южной Корее
2024-12-03T18:19
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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее
В Сеуле войска командования военным положением пытаются попасть в парламент
Войска командования военным положением пытаются попасть в парламент Южной Кореи
СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Южнокорейская армия после введения военного положения пытается войти в здание парламента, передает агентство Ренхап.
"Войска командования военным положением пытаются проникнуть в здание парламента. <...> Главный вход в Национальное собрание блокируется, устанавливаются баррикады", — говорится в сообщении.
Уточняется, что обстановка крайне хаотичная, на территорию парламентского комплекса пропускают только после проверки документов, некоторые депутаты не смогли туда попасть. У одного из входов припаркован большой автобус с надписью "Сухопутные войска Республики Корея". Перед зданием парламента собралось более 100 человек.
Работу Национального собрания и любую политическую деятельность запретило Командование военным положением. Об этом говорится в указ № 1, который подписал генерал армии сухопутных войск Пак Ан Су.
О введении военного положения объявил президент республики Юн Сок Ёль
после экстренного ночного совещания. Он объяснил такое решение необходимостью вычистить "просеверокорейские силы" и удержать либеральный конституционный строй. По словам главы государства, попытки устроить ему импичмент угрожают параличом власти.
В последнее время в Южной Корее
усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи (ДПК). В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.
Сам Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование из-за скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.