https://ria.ru/20241203/koreya-1987161079.html

В Сеуле войска командования военным положением пытаются попасть в парламент

В Сеуле войска командования военным положением пытаются попасть в парламент - РИА Новости, 03.12.2024

В Сеуле войска командования военным положением пытаются попасть в парламент

Южнокорейская армия после введения военного положения пытается войти в здание парламента, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:19

2024-12-03T18:19

2024-12-03T18:57

в мире

южная корея

введение военного положения в южной корее

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СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Южнокорейская армия после введения военного положения пытается войти в здание парламента, передает агентство Ренхап."Войска командования военным положением пытаются проникнуть в здание парламента. <...> Главный вход в Национальное собрание блокируется, устанавливаются баррикады", — говорится в сообщении.Уточняется, что обстановка крайне хаотичная, на территорию парламентского комплекса пропускают только после проверки документов, некоторые депутаты не смогли туда попасть. У одного из входов припаркован большой автобус с надписью "Сухопутные войска Республики Корея". Перед зданием парламента собралось более 100 человек.Работу Национального собрания и любую политическую деятельность запретило Командование военным положением. Об этом говорится в указ № 1, который подписал генерал армии сухопутных войск Пак Ан Су.О введении военного положения объявил президент республики Юн Сок Ёль после экстренного ночного совещания. Он объяснил такое решение необходимостью вычистить "просеверокорейские силы" и удержать либеральный конституционный строй. По словам главы государства, попытки устроить ему импичмент угрожают параличом власти.В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи (ДПК). В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.Сам Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование из-за скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987149447.html

https://ria.ru/20241203/koreja-1987163035.html

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Протестующие возле Национальной ассамблеи в Южной Корее Протестующие возле Национальной ассамблеи в Южной Корее 2024-12-03T18:19 true PT0M15S

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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее