https://ria.ru/20241203/koreya-1987150568.html

В Южной Корее приостановили работу парламента

В Южной Корее приостановили работу парламента - РИА Новости, 03.12.2024

В Южной Корее приостановили работу парламента

Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:44

2024-12-03T17:44

2024-12-03T19:48

в мире

южная корея

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап."Деятельность Национального собрания и местных законодательных собраний, а также политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241203/koreya-1987148249.html

южная корея

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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее