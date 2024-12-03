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В Южной Корее приостановили работу парламента - РИА Новости, 03.12.2024
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17:44 03.12.2024 (обновлено: 19:48 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987150568.html
В Южной Корее приостановили работу парламента
В Южной Корее приостановили работу парламента - РИА Новости, 03.12.2024
В Южной Корее приостановили работу парламента
Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:44
2024-12-03T19:48
в мире
южная корея
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап."Деятельность Национального собрания и местных законодательных собраний, а также политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241203/koreya-1987148249.html
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
В Южной Корее приостановили работу парламента

В Южной Корее приостановили работу парламента после введения военного положения

© AP Photo / Lee Jin-manОбстановка у парламента в Сеуле, Южная Корея. 3 декабря 2024
Обстановка у парламента в Сеуле, Южная Корея. 3 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Обстановка у парламента в Сеуле, Южная Корея. 3 декабря 2024
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о приостановке работы парламента и политических партий, сообщило агентство Рёнхап.
"Деятельность Национального собрания и местных законодательных собраний, а также политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.
Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
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В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльВведение военного положения в Южной Корее
 
 
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