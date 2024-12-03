https://ria.ru/20241203/koreya-1987149447.html

В Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ

В Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ - РИА Новости, 03.12.2024

В Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ

Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о введении контроля над всеми СМИ и печатными изданиями, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:40

2024-12-03T17:40

2024-12-03T18:09

южная корея

в мире

введение военного положения в южной корее

юн сок ель

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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о введении контроля над всеми СМИ и печатными изданиями, сообщило агентство Рёнхап."Все СМИ и печатные издания попадают под контроль Командования военным положением... Любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему или направленные на совершение переворота, запрещаются, запрещены фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, лживая агитация", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987155528.html

южная корея

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южная корея, в мире, введение военного положения в южной корее, юн сок ель