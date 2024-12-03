https://ria.ru/20241203/koreya-1987149447.html
В Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ
В Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
В Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ
Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о введении контроля над всеми СМИ и печатными изданиями, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:40
2024-12-03T17:40
2024-12-03T18:09
южная корея
в мире
введение военного положения в южной корее
юн сок ель
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о введении контроля над всеми СМИ и печатными изданиями, сообщило агентство Рёнхап."Все СМИ и печатные издания попадают под контроль Командования военным положением... Любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему или направленные на совершение переворота, запрещаются, запрещены фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, лживая агитация", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
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южная корея, в мире, введение военного положения в южной корее, юн сок ель
Южная Корея, В мире, Введение военного положения в Южной Корее, Юн Сок Ель
В Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ
Командующий военным положением в Южной Корее заявил о контроле над всеми СМИ
СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Командование военным положением в Южной Корее своим первым указом объявило о введении контроля над всеми СМИ и печатными изданиями, сообщило агентство Рёнхап.
"Все СМИ и печатные издания попадают под контроль Командования военным положением... Любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему или направленные на совершение переворота, запрещаются, запрещены фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, лживая агитация", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.
Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.