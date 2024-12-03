https://ria.ru/20241203/koreya-1987146730.html

Лидер южнокорейской оппозиции прокомментировал введение военного положения

Лидер южнокорейской оппозиции прокомментировал введение военного положения - РИА Новости, 03.12.2024

Лидер южнокорейской оппозиции прокомментировал введение военного положения

Лидер главной оппозиционной Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал введение президентом военного положения антиконституционным, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:30

2024-12-03T17:30

2024-12-03T19:47

в мире

южная корея

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Лидер главной оппозиционной Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал введение президентом военного положения антиконституционным, сообщило агентство Рёнхап. "Объявление о введении военного положения Юн Сок Ёлем является незаконным, антиконституционным и антинародным", - приводит агентство слова председателя Объединенной демократической партии. Он также заявил, что это превратит Южную Корею из "государства, в котором правит прокуратура, в государство, в котором правит армия" и призвал не допустить этого. Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее