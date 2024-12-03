https://ria.ru/20241203/koreya-1987146730.html
Лидер южнокорейской оппозиции прокомментировал введение военного положения
Лидер южнокорейской оппозиции прокомментировал введение военного положения - РИА Новости, 03.12.2024
Лидер южнокорейской оппозиции прокомментировал введение военного положения
Лидер главной оппозиционной Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал введение президентом военного положения антиконституционным, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:30
2024-12-03T17:30
2024-12-03T19:47
в мире
южная корея
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919434002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34be27227ba83edae219faf7d4ceb77c.jpg
СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Лидер главной оппозиционной Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал введение президентом военного положения антиконституционным, сообщило агентство Рёнхап. "Объявление о введении военного положения Юн Сок Ёлем является незаконным, антиконституционным и антинародным", - приводит агентство слова председателя Объединенной демократической партии. Он также заявил, что это превратит Южную Корею из "государства, в котором правит прокуратура, в государство, в котором правит армия" и призвал не допустить этого. Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241128/sbs-1986155050.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919434002_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98d93935dcfbfa3e1285f7340e6701ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
Лидер южнокорейской оппозиции прокомментировал введение военного положения
Лидер южнокорейской ОДП Ли Чжэ Мён назвал введение военного положения незаконным