https://ria.ru/20241203/koreya-1987134661.html

Минобороны Южной Кореи приказало командующим войсками усилить боеготовность

Минобороны Южной Кореи приказало командующим войсками усилить боеготовность - РИА Новости, 03.12.2024

Минобороны Южной Кореи приказало командующим войсками усилить боеготовность

Министерство обороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеготовность, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:58

2024-12-03T16:58

2024-12-03T17:45

южная корея

в мире

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеготовность, сообщило агентство Рёнхап."Министерство обороны 3 декабря во второй половине дня провело собрание основных командующих всех (видов - ред.) вооруженных сил и дало указание (перейти на - ред.) на экстренный режим дежурства и усилить боеготовность", - говорится в сообщении.Ранее агентство информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.

https://ria.ru/20241120/seul-1984840603.html

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южная корея, в мире, юн сок ель, введение военного положения в южной корее