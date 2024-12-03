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В Южной Корее впервые за 45 лет объявили военное положение - РИА Новости, 03.12.2024
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20:09 03.12.2024 (обновлено: 20:25 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreja-1987187402.html
В Южной Корее впервые за 45 лет объявили военное положение
В Южной Корее впервые за 45 лет объявили военное положение - РИА Новости, 03.12.2024
В Южной Корее впервые за 45 лет объявили военное положение
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль стал первым главой государства за 45 лет, кто объявил в стране военное положение. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:09
2024-12-03T20:25
в мире
южная корея
чеджу
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль стал первым главой государства за 45 лет, кто объявил в стране военное положение. Статья 77 конституции Южной Кореи позволяет президенту объявлять военное положение в случае войны, вооружённого конфликта или другой серьёзной государственной чрезвычайной ситуации, если необходимо использовать армию для поддержания порядка. Президент Юн Сок Ель заявил, что объявил военное положение, чтобы защитить "свободный конституционный порядок". Как сообщило агентство Ренхап, он раскритиковал оппозицию за попытки импичмента и принятие "сокращённого бюджета", который, по его словам, "разрушает основы государства и превращает Южную Корею в страну наркотиков и общественного хаоса". Однако парламент собрался на заседание и отменил решение главы государства. Последнее объявление военного положения в Южной Корее было связано с событиями 10 октября 1979 года, когда скончался президент Пак Чон Хи. Семнадцатого мая 1980 года новая военная хунта, возглавляемая Чон Ду Хваном и Ро Дэ У, расширила военное положение, начавшееся на острове Чеджу, на всю страну. Военные власти использовали введение военного положения как одну из мер для стабилизации ситуации, подавляя протесты против хунты и укрепляя свою власть. Военное положение оставалось в силе до 24 января 1981 года, новое с тех пор не вводилось.
https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html
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южная корея
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в мире, южная корея, чеджу, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Чеджу, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
В Южной Корее впервые за 45 лет объявили военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые за 45 лет объявил военное положение

© AP Photo / Lee Jin-manОбстановка у здания парламента в Сеуле
Обстановка у здания парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Обстановка у здания парламента в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль стал первым главой государства за 45 лет, кто объявил в стране военное положение.
Статья 77 конституции Южной Кореи позволяет президенту объявлять военное положение в случае войны, вооружённого конфликта или другой серьёзной государственной чрезвычайной ситуации, если необходимо использовать армию для поддержания порядка.
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле. 3 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Вчера, 19:16
Президент Юн Сок Ель заявил, что объявил военное положение, чтобы защитить "свободный конституционный порядок". Как сообщило агентство Ренхап, он раскритиковал оппозицию за попытки импичмента и принятие "сокращённого бюджета", который, по его словам, "разрушает основы государства и превращает Южную Корею в страну наркотиков и общественного хаоса".
Однако парламент собрался на заседание и отменил решение главы государства.
Последнее объявление военного положения в Южной Корее было связано с событиями 10 октября 1979 года, когда скончался президент Пак Чон Хи.
Семнадцатого мая 1980 года новая военная хунта, возглавляемая Чон Ду Хваном и Ро Дэ У, расширила военное положение, начавшееся на острове Чеджу, на всю страну. Военные власти использовали введение военного положения как одну из мер для стабилизации ситуации, подавляя протесты против хунты и укрепляя свою власть.
Военное положение оставалось в силе до 24 января 1981 года, новое с тех пор не вводилось.
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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В миреЮжная КореяЧеджуЮн Сок ЕльВведение военного положения в Южной Корее
 
 
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