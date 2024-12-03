В Южной Корее впервые за 45 лет объявили военное положение
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые за 45 лет объявил военное положение
© AP Photo / Lee Jin-manОбстановка у здания парламента в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Обстановка у здания парламента в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль стал первым главой государства за 45 лет, кто объявил в стране военное положение.
Статья 77 конституции Южной Кореи позволяет президенту объявлять военное положение в случае войны, вооружённого конфликта или другой серьёзной государственной чрезвычайной ситуации, если необходимо использовать армию для поддержания порядка.
Президент Юн Сок Ель заявил, что объявил военное положение, чтобы защитить "свободный конституционный порядок". Как сообщило агентство Ренхап, он раскритиковал оппозицию за попытки импичмента и принятие "сокращённого бюджета", который, по его словам, "разрушает основы государства и превращает Южную Корею в страну наркотиков и общественного хаоса".
Однако парламент собрался на заседание и отменил решение главы государства.
Последнее объявление военного положения в Южной Корее было связано с событиями 10 октября 1979 года, когда скончался президент Пак Чон Хи.
Семнадцатого мая 1980 года новая военная хунта, возглавляемая Чон Ду Хваном и Ро Дэ У, расширила военное положение, начавшееся на острове Чеджу, на всю страну. Военные власти использовали введение военного положения как одну из мер для стабилизации ситуации, подавляя протесты против хунты и укрепляя свою власть.
Военное положение оставалось в силе до 24 января 1981 года, новое с тех пор не вводилось.