https://ria.ru/20241203/koreja-1987163035.html
В Южной Корее объяснили введение военного положения
В Южной Корее объяснили введение военного положения - РИА Новости, 03.12.2024
В Южной Корее объяснили введение военного положения
Командование военным положением в Южной Корее заявило, что введение военного положения в стране вызвано необходимостью борьбы с антигосударственными силами,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:26
2024-12-03T18:26
2024-12-03T18:26
в мире
южная корея
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введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Командование военным положением в Южной Корее заявило, что введение военного положения в стране вызвано необходимостью борьбы с антигосударственными силами, сообщило агентство Рёнхап. "Следующие положения вводятся на всей территории Республики Корея с 23.00 (17.00 мск - ред.) 3 декабря 2024 года для защиты либеральной демократии от угрозы смена режима в Республике Корея антигосударственными силами, ведущими тайную агитацию внутри свободной Республики Корея", - говорится в указе №1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су. В указе также говорится, что военные постараются минимизировать неудобства для простых граждан, "за исключением сил, (планирующих) смену режима". Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
В Южной Корее объяснили введение военного положения
В Южной Корее ввели военное положение для борьбы с антигосударственными силами