https://ria.ru/20241203/knr-1987028929.html

В Китае отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

В Китае отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС - РИА Новости, 03.12.2024

В Китае отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Китай продолжит укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:23

2024-12-03T10:23

2024-12-03T17:05

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ПЕКИН, 3 дек — РИА Новости. Китай продолжит укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении 100-процентных пошлин для всех стран — участниц БРИКС."Китай готов продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики", — сказал дипломат.Линь Цзянь подчеркнул, что страны БРИКС выступают за открытость, инклюзивность, взаимовыгодное сотрудничество, вместе с тем они не участвуют в блоковой конфронтации и не нацеливаются на третьи стороны.Ранее Трамп пригрозил странам объединения, что введет для них 100-процентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент России Владимир Путин заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006-м Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024-го занимает пост председателя организации. С начала текущего года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241202/tramp-1986865077.html

https://ria.ru/20241202/dollar-1986918954.html

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китай, брикс, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, в мире