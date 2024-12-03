https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html

Америка дала Грузии бесценный урок демократии

Америка дала Грузии бесценный урок демократии - РИА Новости, 03.12.2024

Америка дала Грузии бесценный урок демократии

В ночь на понедельник в Белом доме ничего не произошло. Вернее, не произошло ничего из ряда вон. Просто хромая утка — в данном случае это довольно меткое, пусть РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:00

2024-12-03T08:00

2024-12-03T08:14

в мире

грузия

сша

джо байден

дональд трамп

тбилиси

карин жан-пьер

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В ночь на понедельник в Белом доме ничего не произошло. Вернее, не произошло ничего из ряда вон. Просто хромая утка — в данном случае это довольно меткое, пусть и оптимистичное, описание уходящего президента США — Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Последнему вменяли девять преступлений, включая нарушение условий приобретения и хранения оружия и уклонение от налогов.Когда на скамье подсудимых был Дональд Трамп, Байден комментировал его дело в лучших традициях цитат Джейсона Стетхема: "Никто не может быть выше закона".Когда его спрашивали про возможность помилования сына, он ее категорически отвергал и утверждал, что примет любое решение присяжных.Эту позицию американского пока еще лидера неоднократно подтверждала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер — даже перед самыми выборами, буквально месяц назад.Но вот пришла пора понемногу готовиться к выселению из Овального кабинета, и Джо Байден наплевал на все эти заявления, помиловав своего сына Хантера. "Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению", — объяснил он свой поступок.Больше того, он назвал приговор в отношении своего Хантера судебной ошибкой, и заявил, что его дело воспринимали предвзято именно потому, что он — его сын.Иными словами, президент США буквально вмешался в работу независимого суда, и попросту перечеркнул решение отдельной ветви власти. Причем не какого-то конкретного судьи, а присяжных.И выписал не просто помилование, а полноценную индульгенцию на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2024-го. Примечательно, что правонарушения, которые вменяли Хантеру, происходили в основном с 2015 по 2018-й. А вот в марте 2014-го его назначили в совет директоров украинской компании Burisma, в интересах которой Байден-старший шантажировал на тот момент новую украинскую власть и добился отставки генпрокурора. Причем мейнстримные американские медиа долго пытались отмыть семейку Байденов от этой истории, называя все обвинения конспирологией. А теперь, само собой совершенно случайно, Хантер Байден попросту не подсуден в этой связи. Ну, так получилось. Бывают же совпадения.В общем, в ночь на понедельник в Белом доме не случилось действительно ничего из ряда вон. Просто президент самой главной демократии в мире признался во лжи, изнасиловал судебную систему собственной страны и вытер ноги о присяжных и обычных американцев, которые, к примеру, отбывают наказания за штурм этого самого Белого дома, но не имеют таких влиятельных родителей. Ну и что? Не он первый, не он последний.Зато в ту же ночь на понедельник, причем примерно в те же часы, нечто из ряда вон происходило на улицах Тбилиси. Там протестующие против нынешней власти, возмущенные отказом от курса на Евроинтеграцию, стойко выдерживали напор водометов, устраивали стычки с полицией и забрасывали ее коктейлями Молотова, швырялись камнями в парламент, а специально подготовленные ребята умело справлялись с дымовыми гранатами, которые использовала полиция.Фото и видео жестокого противостояния в Telegram перемежались с романтичными роликами с юными грузинками, которые под ливнем из водометов, укутанные флагами, призывали держаться за баррикады. В соседних каналах все в том же Telegram параллельно публиковались материалы несколько иного характера, но их просмотр тоже не повредил бы юным манифестантам в Тбилиси.Уже на этих кадрах можно было видеть разрывы снарядов и горящую бронетехнику, разорванные осколками куски человеческой плоти и разлагающиеся тела. И все это происходило на территории страны, где десять лет назад на баррикадах стояли ничуть не менее юные, яркие и ровно в той же степени воспетые западными СМИ украинки. Которым тоже рассказывали сказки о свободе, независимости и равенстве, которое ждет их страну, если революция победит.А теперь те же люди, которые рассказывали тогда эти сказки, требуют от украинцев понизить мобилизационный возраст до 18 лет.И события в Тбилиси подпадают под определение "из ряда вон" не из-за того, что происходило на улицах грузинской столицы. Цветных революций за последние два десятилетия мы навидались вволю, а уж попыток их организовать — и подавно.Удивляет другое. Когда-то индейцы отдавали свои несметные богатства европейцам в обмен на бусы. Митингующие грузины в плане "бусификации" пошли еще дальше, и хотят разменять будущее своей страны на сказки.На сказки о либеральной демократии, которую Запад полностью дискредитировал. США и Европа сделали все, чтобы обесценить понятия свободы, суверенитета и справедливости. Они сами назначили себя судьями, которые определяют, кого считать демократичным, а кого нет. Критерий, как правило, один — готовность слепо выполнять волю хозяев из Вашингтона, Лондона и других европейских столиц. И свобода тут ни при чем. Достаточно вспомнить, что самые громкие преследования за правду устраивал именно Запад. Точно так же именно Запад вмешивался в дела других государств, когда считал нужным. Ливийцы, иракцы и сербы — список можно продолжать — не дадут соврать. Ну а про справедливость красочнее уже упомянутого Джо Байдена и рассказать некому. Мы для того с него и начали.Теперь под вопли о "российском вмешательстве" президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает отправлять на протесты школьников. Просто 72-летней женщине их не жалко — революции нужны жертвы. Вот она и готова отправить детей на заклание.Вот только когда она говорит о российском вмешательстве, нужно помнить, что в Грузию она приехала уже в пятидесятилетнем возрасте. До этого спокойно работала во французском МИДе. Но победа либеральной демократии из посредственного французского дипломата сделала полноценного грузинского президента. Президента, всем сердцем радеющего за свободу своего народа.Свободу умереть за интересы ее настоящих хозяев. Украинцы не дадут соврать. А остальной свободой Запад распорядится, как посчитает нужным. Там люди опытные, им не впервой.И готовность в который раз наступить на уже знакомые всему миру грабли — вот это действительно "из ряда вон".

https://ria.ru/20241202/bayden-1986785399.html

https://ria.ru/20241203/tbilisi-1987004021.html

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986865306.html

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986847305.html

грузия

сша

тбилиси

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Спецназ в Тбилиси оттесняет протестующих от здания парламента Грузии Спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих от здания парламента Грузии, те отвечают бросанием петард и залпами фейерверков, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-03T08:00 true PT0M10S

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в мире, грузия, сша, джо байден, дональд трамп, тбилиси, карин жан-пьер