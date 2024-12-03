https://ria.ru/20241203/istrebiteli-1987196230.html

В США восхитились российскими истребителями

В США восхитились российскими истребителями - РИА Новости, 03.12.2024

В США восхитились российскими истребителями

Российский самолет пятого поколения Су-57 хорошо проявил себя в боевых условиях, пишет журнал National Interest. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T21:05

2024-12-03T21:05

2024-12-03T23:59

чжухай

александр михеев

су-57

f-35

j-20

вооруженные силы украины

в мире

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский самолет пятого поколения Су-57 хорошо проявил себя в боевых условиях, пишет журнал National Interest."Су-57 хорошо показал себя в бою", — говорится в материале.Автор статьи также призвал не поддаваться скептицизму и назвал многоцелевые истребители "реальной революционной системой".Су-57, равно как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн), предназначенных в первую очередь для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе. В отличие от них, F-35 (30 тонн) разработан главным образом для решения ударных задач.Су-57 выступает носителем ракет "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, а F-35 — только малой и средней. Это дает российскому истребителю пятого поколения безусловное преимущество в дальнем воздушном бою.Это единственный в мире новейший истребитель, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Он успешно выполняет боевые задачи специальной военной операции и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.Зарубежная премьера экспортной версии Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на международном авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий интерес к этой машине и сообщил, что у них "уже есть подписанные контракты, первые, на этот самолет".

https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html

https://ria.ru/20240924/su-57-1974341237.html

чжухай

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чжухай, александр михеев, су-57, f-35, j-20, вооруженные силы украины, в мире, рособоронэкспорт