В США восхитились российскими истребителями
Российские истребители Су-57 хорошо показали себя в бою и удивили США
© Андрей Станавов, РИА НовостиИстребитель V поколения Су-57 в представлении 3D-художника
© Андрей Станавов, РИА Новости
Истребитель V поколения Су-57 в представлении 3D-художника. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский самолет пятого поколения Су-57 хорошо проявил себя в боевых условиях, пишет журнал National Interest.
"Су-57 хорошо показал себя в бою", — говорится в материале.
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Автор статьи также призвал не поддаваться скептицизму и назвал многоцелевые истребители "реальной революционной системой".
Су-57, равно как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн), предназначенных в первую очередь для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе. В отличие от них, F-35 (30 тонн) разработан главным образом для решения ударных задач.
Су-57 выступает носителем ракет "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, а F-35 — только малой и средней. Это дает российскому истребителю пятого поколения безусловное преимущество в дальнем воздушном бою.
Это единственный в мире новейший истребитель, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Он успешно выполняет боевые задачи специальной военной операции и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.
Зарубежная премьера экспортной версии Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на международном авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий интерес к этой машине и сообщил, что у них "уже есть подписанные контракты, первые, на этот самолет".
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