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Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 03.12.2024
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15:34 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/iran-1987100671.html
Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада, заявил Пезешкиан
Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 03.12.2024
Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада, заявил Пезешкиан
Израиль стремится подорвать диалог между Тегераном и западными странами, иранская сторона не ищет войны на Ближнем Востоке, открыта к диалогу со странами Европы РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:34
2024-12-03T15:34
в мире
цены на нефть
иран
сша
тегеран (город)
масуд пезешкиан
рафаэль гросси
маджид тахт-раванчи
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ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Израиль стремится подорвать диалог между Тегераном и западными странами, иранская сторона не ищет войны на Ближнем Востоке, открыта к диалогу со странами Европы и США, заявил в телеинтервью Президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Израильские действия, направленные на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, мешают достижению соглашения между Ираном и международным сообществом… Во время визита в США мы общались со многими мировыми лидерами, чтобы устранить недоразумения, но враждебные поступки израильского режима подорвали наши отношения… Мы открыты для диалога. Иран никогда не стремился к войне", - приводит слова Пезешкиана официальный Telegram-канал президента Ирана. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран. Еще 14-15 ноября Иран посетил Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241130/iran-1986634367.html
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иран
сша
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в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, рафаэль гросси, маджид тахт-раванчи, магатэ, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Рафаэль Гросси, Маджид Тахт-Раванчи, МАГАТЭ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада, заявил Пезешкиан

Президент Пезешкиан: Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Fotolia / aaastocks
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ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Израиль стремится подорвать диалог между Тегераном и западными странами, иранская сторона не ищет войны на Ближнем Востоке, открыта к диалогу со странами Европы и США, заявил в телеинтервью Президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Израильские действия, направленные на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, мешают достижению соглашения между Ираном и международным сообществом… Во время визита в США мы общались со многими мировыми лидерами, чтобы устранить недоразумения, но враждебные поступки израильского режима подорвали наши отношения… Мы открыты для диалога. Иран никогда не стремился к войне", - приводит слова Пезешкиана официальный Telegram-канал президента Ирана.
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
В Иране потребовали исключения Израиля из Генассамблеи ООН
30 ноября, 15:53
Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.
Еще 14-15 ноября Иран посетил Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
МИД Ирана заявил, что украинский конфликт осложнил отношения Тегерана и ЕС
16 сентября, 06:19
 
В миреЦены на нефтьИранСШАТегеран (город)Масуд ПезешкианРафаэль ГроссиМаджид Тахт-РаванчиМАГАТЭОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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