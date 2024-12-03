Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада, заявил Пезешкиан
Президент Пезешкиан: Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Израиль стремится подорвать диалог между Тегераном и западными странами, иранская сторона не ищет войны на Ближнем Востоке, открыта к диалогу со странами Европы и США, заявил в телеинтервью Президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Израильские действия, направленные на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, мешают достижению соглашения между Ираном и международным сообществом… Во время визита в США мы общались со многими мировыми лидерами, чтобы устранить недоразумения, но враждебные поступки израильского режима подорвали наши отношения… Мы открыты для диалога. Иран никогда не стремился к войне", - приводит слова Пезешкиана официальный Telegram-канал президента Ирана.
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30 ноября, 15:53
Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.
Еще 14-15 ноября Иран посетил Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.