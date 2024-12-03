https://ria.ru/20241203/iran-1987100671.html

Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада, заявил Пезешкиан

Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 03.12.2024

Израиль стремится помешать диалогу Ирана и Запада, заявил Пезешкиан

Израиль стремится подорвать диалог между Тегераном и западными странами, иранская сторона не ищет войны на Ближнем Востоке, открыта к диалогу со странами Европы РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:34

2024-12-03T15:34

2024-12-03T15:34

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маджид тахт-раванчи

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ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Израиль стремится подорвать диалог между Тегераном и западными странами, иранская сторона не ищет войны на Ближнем Востоке, открыта к диалогу со странами Европы и США, заявил в телеинтервью Президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Израильские действия, направленные на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, мешают достижению соглашения между Ираном и международным сообществом… Во время визита в США мы общались со многими мировыми лидерами, чтобы устранить недоразумения, но враждебные поступки израильского режима подорвали наши отношения… Мы открыты для диалога. Иран никогда не стремился к войне", - приводит слова Пезешкиана официальный Telegram-канал президента Ирана. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран. Еще 14-15 ноября Иран посетил Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241130/iran-1986634367.html

https://ria.ru/20240916/otnosheniya-1972884303.html

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