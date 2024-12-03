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В ходе протеста в ночь на вторник в Грузии задержали 34 человека - РИА Новости, 03.12.2024
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11:42 03.12.2024 (обновлено: 13:16 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/gruziya-1987054498.html
В ходе протеста в ночь на вторник в Грузии задержали 34 человека
В ходе протеста в ночь на вторник в Грузии задержали 34 человека - РИА Новости, 03.12.2024
В ходе протеста в ночь на вторник в Грузии задержали 34 человека
В Грузии силовики задержали более 30 сторонников оппозиции на акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщила пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:42
2024-12-03T13:16
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. В Грузии силовики задержали более 30 сторонников оппозиции на акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщила пресс-служба МВД страны."Задержаны 34 человека за административные правонарушения", — уточнили в ведомстве.Двенадцать полицейских пострадали, добавили в МВД.По данным Минздрава Грузии, во время митинга 2-3 декабря за медицинской помощью обратились 26 человек, среди них трое сотрудников полиции.Как ранее сообщало МВД, за несколько дней протестов пострадали более 110 полицейских, задержаны более 200 человек.Очередные выступления оппозиции начались в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке начала переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе
В ходе протеста в ночь на вторник в Грузии задержали 34 человека

В ходе акции оппозиции во вторник ночью в Грузии задержали 34 человека

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. В Грузии силовики задержали более 30 сторонников оппозиции на акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщила пресс-служба МВД страны.
"Задержаны 34 человека за административные правонарушения", — уточнили в ведомстве.
Кадры из эпицентра акции протеста оппозиции в Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Демонстранты спускаются по эскалатору на станции метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

Демонстранты во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 12

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 12

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 12

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 12

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 12

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 12

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 12

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 12

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
12 из 12
Двенадцать полицейских пострадали, добавили в МВД.
По данным Минздрава Грузии, во время митинга 2-3 декабря за медицинской помощью обратились 26 человек, среди них трое сотрудников полиции.
Как ранее сообщало МВД, за несколько дней протестов пострадали более 110 полицейских, задержаны более 200 человек.
Очередные выступления оппозиции начались в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке начала переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.
Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024ТбилисиИраклий Кобахидзе
 
 
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