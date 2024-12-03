https://ria.ru/20241203/gruziya-1987054498.html

В ходе протеста в ночь на вторник в Грузии задержали 34 человека

В ходе протеста в ночь на вторник в Грузии задержали 34 человека - РИА Новости, 03.12.2024

В ходе протеста в ночь на вторник в Грузии задержали 34 человека

В Грузии силовики задержали более 30 сторонников оппозиции на акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщила пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:42

2024-12-03T11:42

2024-12-03T13:16

в мире

грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

тбилиси

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987025457_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78706c8b76e12fd3183dd0a451f638b0.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. В Грузии силовики задержали более 30 сторонников оппозиции на акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщила пресс-служба МВД страны."Задержаны 34 человека за административные правонарушения", — уточнили в ведомстве.Двенадцать полицейских пострадали, добавили в МВД.По данным Минздрава Грузии, во время митинга 2-3 декабря за медицинской помощью обратились 26 человек, среди них трое сотрудников полиции.Как ранее сообщало МВД, за несколько дней протестов пострадали более 110 полицейских, задержаны более 200 человек.Очередные выступления оппозиции начались в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке начала переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, ираклий кобахидзе