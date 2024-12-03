Рейтинг@Mail.ru
Турция делает все для стабильности в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 03.12.2024 (обновлено: 20:00 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/erdogan-1987185779.html
Турция делает все для стабильности в Сирии, заявил Эрдоган
Турция делает все для стабильности в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.12.2024
Турция делает все для стабильности в Сирии, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Анкара предпринимает все усилия для... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:56
2024-12-03T20:00
в мире
сирия
алеппо
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
обострение ситуации в сирии — 2024
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974204204_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_da853061f2a15fd86a0c527cd32cbf06.jpg
АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Анкара предпринимает все усилия для стабильности в Сирии. "Президент Эрдоган заявил, что самым важным вопросом в контексте последних событий в Сирии является то, что гражданское население не должно пострадать, Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности и Турция делает все возможное для обеспечения спокойствия в Сирии", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган также заявил, что "Турция будет и впредь занимать решительную позицию в борьбе с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана - ред.) и ее приспешниками, которые пытаются воспользоваться последними событиями в Сирии". Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в Россия террористическая организация.
https://ria.ru/20241203/peregovory-1987104514.html
https://ria.ru/20241202/turtsija-1986863797.html
https://ria.ru/20241202/siriya-1986979305.html
сирия
алеппо
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974204204_45:0:685:480_1920x0_80_0_0_95ef41e1dce5f53bd5dc7b4fae6a8c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, алеппо, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, обострение ситуации в сирии — 2024, россия
В мире, Сирия, Алеппо, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия
Турция делает все для стабильности в Сирии, заявил Эрдоган

Эрдоган рассказал Путину о шагах Турции по стабильности в Сирии

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Анкара предпринимает все усилия для стабильности в Сирии.
"Президент Эрдоган заявил, что самым важным вопросом в контексте последних событий в Сирии является то, что гражданское население не должно пострадать, Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности и Турция делает все возможное для обеспечения спокойствия в Сирии", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В МИД Ирана назвали возможные даты переговоров с Турцией и Россией по Сирии
Вчера, 16:13
Эрдоган также заявил, что "Турция будет и впредь занимать решительную позицию в борьбе с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана - ред.) и ее приспешниками, которые пытаются воспользоваться последними событиями в Сирии".
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Турции рассчитывают на возобновление астанинского процесса
2 декабря, 14:01
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в Россия террористическая организация.
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Боевиками в Сирии управляли из штабов у границы с Турцией, сообщил источник
2 декабря, 22:33
 
В миреСирияАлеппоРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинОбострение ситуации в Сирии — 2024Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала