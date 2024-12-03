Турция делает все для стабильности в Сирии, заявил Эрдоган
Эрдоган рассказал Путину о шагах Турции по стабильности в Сирии
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Анкара предпринимает все усилия для стабильности в Сирии.
"Президент Эрдоган заявил, что самым важным вопросом в контексте последних событий в Сирии является то, что гражданское население не должно пострадать, Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности и Турция делает все возможное для обеспечения спокойствия в Сирии", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также заявил, что "Турция будет и впредь занимать решительную позицию в борьбе с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана - ред.) и ее приспешниками, которые пытаются воспользоваться последними событиями в Сирии".
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
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Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в Россия террористическая организация.