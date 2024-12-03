https://ria.ru/20241203/erdogan-1987185779.html

Турция делает все для стабильности в Сирии, заявил Эрдоган

Турция делает все для стабильности в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.12.2024

Турция делает все для стабильности в Сирии, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Анкара предпринимает все усилия для... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:56

2024-12-03T19:56

2024-12-03T20:00

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обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Анкара предпринимает все усилия для стабильности в Сирии. "Президент Эрдоган заявил, что самым важным вопросом в контексте последних событий в Сирии является то, что гражданское население не должно пострадать, Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности и Турция делает все возможное для обеспечения спокойствия в Сирии", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган также заявил, что "Турция будет и впредь занимать решительную позицию в борьбе с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана - ред.) и ее приспешниками, которые пытаются воспользоваться последними событиями в Сирии". Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в Россия террористическая организация.

https://ria.ru/20241203/peregovory-1987104514.html

https://ria.ru/20241202/turtsija-1986863797.html

https://ria.ru/20241202/siriya-1986979305.html

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в мире, сирия, алеппо, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, обострение ситуации в сирии — 2024, россия