https://ria.ru/20241203/ebeko-1987001090.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла - РИА Новости, 03.12.2024
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир во вторник выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:19
2024-12-03T05:19
2024-12-03T05:19
происшествия
эбеко
парамушир
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 дек – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир во вторник выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области. "По информации сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН, утром 3 декабря на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 1,5 километра. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 километров", - отмечается в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20241108/shiveluch-1982559261.html
https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра