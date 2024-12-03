https://ria.ru/20241203/chuvashiya-1987119519.html

Более 1,8 млрд рублей было инвестировано в электросетевой комплекс Чувашии

Более 1,8 млрд рублей было инвестировано в электросетевой комплекс Чувашии - РИА Новости, 03.12.2024

Более 1,8 млрд рублей было инвестировано в электросетевой комплекс Чувашии

В 2024 году ПАО "Россети Волга" инвестировала в электрические сети Чувашии более 1,8 миллиарда рублей против 840 миллионов рублей в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:11

2024-12-03T16:11

2024-12-03T16:11

чувашская республика (чувашия)

новочебоксарск

олег николаев (политик)

александр гаврилов

чувашэнерго

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В 2024 году ПАО "Россети Волга" инвестировала в электрические сети Чувашии более 1,8 миллиарда рублей против 840 миллионов рублей в 2023 году, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Об этом было заявлено на встрече главы Чувашской Республики Олега Николаева и генерального директора ПАО "Россети Волга" Александра Гаврилова, где были рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы электросетевой компании и развития электросетевого комплекса региона, деятельности Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей в рамках Федерального закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО). Такой организацией на территории Чувашии признан филиал "Россети Волга" - "Чувашэнерго". "Президент страны обозначил задачи на следующую шестилетку. Очевидно, что без больших проектов в электроэнергетике они просто не могут быть реализованы. Технологический суверенитет, сервис и цифровизация, качество жизни граждан и многие другие направления напрямую связаны с надежностью энергообеспечения", - отметил Николаев, его слова приводит пресс-служба. Стороны обсудили ход строительства новой подстанции 110/10/10 киловольт "Технопарк" для электроснабжения индустриального парка в Новочебоксарске. Это первый построенный за много лет энергообъект такого уровня, констатировал глава Чувашии, отметив, что он станет драйвером нового экономического и промышленного развития города – спутника. В настоящее время там завершается строительство и монтаж оборудования, значительная часть которого произведена в республике.

https://ria.ru/20241202/olegnikolaev-1986960124.html

чувашская республика (чувашия)

новочебоксарск

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чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, олег николаев (политик), александр гаврилов, чувашэнерго