https://ria.ru/20241203/buddizm-1986990142.html

Российские буддисты обсудят план действий на 2035 года

Российские буддисты обсудят план действий на 2035 года - РИА Новости, 03.12.2024

Российские буддисты обсудят план действий на 2035 года

Российские буддисты обсудят план действий на следующее десятилетие - стратегическая сессия "Буддизм - 2035" пройдет во вторник в Москве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T01:03

2024-12-03T01:03

2024-12-03T01:03

религия

москва

россия

непал

олег вавилов

религия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские буддисты обсудят план действий на следующее десятилетие - стратегическая сессия "Буддизм - 2035" пройдет во вторник в Москве, рассказал РИА Новости глава совета Московской общины буддистов, советник российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. "Во вторник вечером состоится III Круглый стол буддистов Москвы, на нем пройдет форсайт-сессия "Буддизм - 2035". Будет сформировано несколько команд, они предложат своё видение развития буддизма, образования, философии, практики в России, взаимодействия с международными организациями на ближайшие 10 лет. По итогам этой работы до конца года мы представим согласованную программу развития", - сказал Вавилов. По его словам, на круглом столе соберутся представители разных школ и направлений буддизма не только из Москвы, но и из регионов, представители централизованных буддийских организаций России и гости из-за рубежа. "На встрече будут, в том числе, представители Московской общины буддистов, Центрального духовного управления буддистов, Буддистской традиционной сангхи России, Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха", также приглашены наши друзья из Непала, Шри-Ланки, Индии", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240814/buddizm-1966168470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, непал, олег вавилов, религия