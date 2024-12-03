Российские буддисты обсудят план действий на 2035 года
Российские буддисты обсудят план действий на следующее десятилетие
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСтатуя Будды в храме Цугольского дацана в Забайкальском крае
Статуя Будды в храме Цугольского дацана в Забайкальском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские буддисты обсудят план действий на следующее десятилетие - стратегическая сессия "Буддизм - 2035" пройдет во вторник в Москве, рассказал РИА Новости глава совета Московской общины буддистов, советник российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.
"Во вторник вечером состоится III Круглый стол буддистов Москвы, на нем пройдет форсайт-сессия "Буддизм - 2035". Будет сформировано несколько команд, они предложат своё видение развития буддизма, образования, философии, практики в России, взаимодействия с международными организациями на ближайшие 10 лет. По итогам этой работы до конца года мы представим согласованную программу развития", - сказал Вавилов.
По его словам, на круглом столе соберутся представители разных школ и направлений буддизма не только из Москвы, но и из регионов, представители централизованных буддийских организаций России и гости из-за рубежа. "На встрече будут, в том числе, представители Московской общины буддистов, Центрального духовного управления буддистов, Буддистской традиционной сангхи России, Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха", также приглашены наши друзья из Непала, Шри-Ланки, Индии", - заключил собеседник агентства.