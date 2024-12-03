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В США назвали решение Байдена помиловать Хантера ударом для демократов - РИА Новости, 03.12.2024
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09:34 03.12.2024 (обновлено: 09:35 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/bayden-1987019896.html
В США назвали решение Байдена помиловать Хантера ударом для демократов
В США назвали решение Байдена помиловать Хантера ударом для демократов - РИА Новости, 03.12.2024
В США назвали решение Байдена помиловать Хантера ударом для демократов
Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера стало очередным "ударом" для Демократической партии, которая пытается отправиться после победы РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T09:34
2024-12-03T09:35
в мире
сша
калифорния
делавэр
джо байден
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера стало очередным "ударом" для Демократической партии, которая пытается отправиться после победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет британская газета Financial Times. "Для многих демократов решение Байдена помиловать Хантера... стало очередным ударом по партии, которая изо всех сил пытается восстановиться после победы Трампа", - пишет издание. Как отмечается, демократы опасаются, что действия Байдена подрывают их способность оспаривать угрозы Трампа верховенству закона, а также заставляют их выглядеть лицемерными, учитывая неоднократные заявления президента о том, что он не помилует своего сына. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байдену непросто далось решение помиловать своего сына Хантера, несмотря на то, что ранее обещал этого не делать. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
https://ria.ru/20241203/politico-1986991422.html
https://ria.ru/20241202/bayden-1986986416.html
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в мире, сша, калифорния, делавэр, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, хантер байден
В мире, США, Калифорния, Делавэр, Джо Байден, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, Хантер Байден
В США назвали решение Байдена помиловать Хантера ударом для демократов

FT: решение Байдена помиловать Хантера стало ударом для Демократической партии

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера стало очередным "ударом" для Демократической партии, которая пытается отправиться после победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет британская газета Financial Times.
"Для многих демократов решение Байдена помиловать Хантера... стало очередным ударом по партии, которая изо всех сил пытается восстановиться после победы Трампа", - пишет издание.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына
Вчера, 02:05
Как отмечается, демократы опасаются, что действия Байдена подрывают их способность оспаривать угрозы Трампа верховенству закона, а также заставляют их выглядеть лицемерными, учитывая неоднократные заявления президента о том, что он не помилует своего сына.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байдену непросто далось решение помиловать своего сына Хантера, несмотря на то, что ранее обещал этого не делать.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Американский профессор счел бесстыдным помилование Байденом своего сына
2 декабря, 23:54
 
В миреСШАКалифорнияДелавэрДжо БайденДональд ТрампКарин Жан-ПьерХантер Байден
 
 
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