https://ria.ru/20241203/bayden-1987019896.html

В США назвали решение Байдена помиловать Хантера ударом для демократов

В США назвали решение Байдена помиловать Хантера ударом для демократов - РИА Новости, 03.12.2024

В США назвали решение Байдена помиловать Хантера ударом для демократов

Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера стало очередным "ударом" для Демократической партии, которая пытается отправиться после победы РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:34

2024-12-03T09:34

2024-12-03T09:35

в мире

сша

калифорния

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карин жан-пьер

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера стало очередным "ударом" для Демократической партии, которая пытается отправиться после победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет британская газета Financial Times. "Для многих демократов решение Байдена помиловать Хантера... стало очередным ударом по партии, которая изо всех сил пытается восстановиться после победы Трампа", - пишет издание. Как отмечается, демократы опасаются, что действия Байдена подрывают их способность оспаривать угрозы Трампа верховенству закона, а также заставляют их выглядеть лицемерными, учитывая неоднократные заявления президента о том, что он не помилует своего сына. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байдену непросто далось решение помиловать своего сына Хантера, несмотря на то, что ранее обещал этого не делать. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.

https://ria.ru/20241203/politico-1986991422.html

https://ria.ru/20241202/bayden-1986986416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, калифорния, делавэр, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, хантер байден