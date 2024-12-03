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Астероид COWEPC5 не опасен и полностью сгорит над Якутией, заявил астроном - РИА Новости, 03.12.2024
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Наука
 
17:55 03.12.2024 (обновлено: 19:51 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/asteroid-1987153754.html
Астероид COWEPC5 не опасен и полностью сгорит над Якутией, заявил астроном
Астероид COWEPC5 не опасен и полностью сгорит над Якутией, заявил астроном - РИА Новости, 03.12.2024
Астероид COWEPC5 не опасен и полностью сгорит над Якутией, заявил астроном
Астероид, который во вторник упадёт над Якутией, не представляет угрозы для человечества, он настолько мал, что даже не долетит до поверхности Земли, рассказал... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:55
2024-12-03T19:51
наука
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Астероид, который во вторник упадёт над Якутией, не представляет угрозы для человечества, он настолько мал, что даже не долетит до поверхности Земли, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов. Ранее сообщалось о потенциально опасном астероиде COWEPC5. В сообщении "Роскосмоса" сказано, что по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), он войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск в 19.15 мск. Размер астероида, по разным оценкам, составляет от 0,5 до 2 метров. "Я абсолютно спокойно отношусь к этой информации. Метровые тела не долетают до земной поверхности. Более того, они в земной атмосфере сгорают полностью, испаряются", - сказал Железнов. Он напомнил, что размер Челябинского метеорита, упавшего в 2013 году, был в 27 метров, но даже такой крупный объект не долетел до Земли как единое тело. Он взорвался в атмосфере и самый крупный его обломок был около метра в размере, рассказал учёный. По его словам, астероид над Якутией будет выглядеть как светящийся болид, за полётом которого можно будет наблюдать несколько секунд. "Единственное, на что можно обратить пристальное внимание, это то, что впервые на территории России происходит предсказанное падение", - добавил Железнов. Он уточнил, что подобные тела регулярно прилетают на Землю. Сфотографировать их удаётся несколько раз в год, фактически же их ещё больше, отметил старший научный сотрудник.
https://ria.ru/20241203/asteroidy-1987004401.html
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космос - риа наука, земля, россия, российская академия наук, роскосмос, республика саха (якутия)
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Россия, Российская академия наук, Роскосмос, Республика Саха (Якутия)
Астероид COWEPC5 не опасен и полностью сгорит над Якутией, заявил астроном

Астроном Железнов: вошедший в атмосферу Земли астероид сгорит над Якутией

© Richard Moissl/XОткрытый в обсерватории в США астероид Cowepc5 войдет атмосферу Земли и упадет на территории Якутии
Открытый в обсерватории в США астероид Cowepc5 войдет атмосферу Земли и упадет на территории Якутии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Richard Moissl/X
Открытый в обсерватории в США астероид Cowepc5 войдет атмосферу Земли и упадет на территории Якутии
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Астероид, который во вторник упадёт над Якутией, не представляет угрозы для человечества, он настолько мал, что даже не долетит до поверхности Земли, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
Ранее сообщалось о потенциально опасном астероиде COWEPC5. В сообщении "Роскосмоса" сказано, что по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), он войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск в 19.15 мск. Размер астероида, по разным оценкам, составляет от 0,5 до 2 метров.
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"Я абсолютно спокойно отношусь к этой информации. Метровые тела не долетают до земной поверхности. Более того, они в земной атмосфере сгорают полностью, испаряются", - сказал Железнов.
Он напомнил, что размер Челябинского метеорита, упавшего в 2013 году, был в 27 метров, но даже такой крупный объект не долетел до Земли как единое тело. Он взорвался в атмосфере и самый крупный его обломок был около метра в размере, рассказал учёный.
По его словам, астероид над Якутией будет выглядеть как светящийся болид, за полётом которого можно будет наблюдать несколько секунд.
"Единственное, на что можно обратить пристальное внимание, это то, что впервые на территории России происходит предсказанное падение", - добавил Железнов.
Он уточнил, что подобные тела регулярно прилетают на Землю. Сфотографировать их удаётся несколько раз в год, фактически же их ещё больше, отметил старший научный сотрудник.
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