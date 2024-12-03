https://ria.ru/20241203/asteroid-1987153754.html

Астероид COWEPC5 не опасен и полностью сгорит над Якутией, заявил астроном

Астероид COWEPC5 не опасен и полностью сгорит над Якутией, заявил астроном - РИА Новости, 03.12.2024

Астероид COWEPC5 не опасен и полностью сгорит над Якутией, заявил астроном

Астероид, который во вторник упадёт над Якутией, не представляет угрозы для человечества, он настолько мал, что даже не долетит до поверхности Земли, рассказал... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:55

2024-12-03T17:55

2024-12-03T19:51

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Астероид, который во вторник упадёт над Якутией, не представляет угрозы для человечества, он настолько мал, что даже не долетит до поверхности Земли, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов. Ранее сообщалось о потенциально опасном астероиде COWEPC5. В сообщении "Роскосмоса" сказано, что по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), он войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск в 19.15 мск. Размер астероида, по разным оценкам, составляет от 0,5 до 2 метров. "Я абсолютно спокойно отношусь к этой информации. Метровые тела не долетают до земной поверхности. Более того, они в земной атмосфере сгорают полностью, испаряются", - сказал Железнов. Он напомнил, что размер Челябинского метеорита, упавшего в 2013 году, был в 27 метров, но даже такой крупный объект не долетел до Земли как единое тело. Он взорвался в атмосфере и самый крупный его обломок был около метра в размере, рассказал учёный. По его словам, астероид над Якутией будет выглядеть как светящийся болид, за полётом которого можно будет наблюдать несколько секунд. "Единственное, на что можно обратить пристальное внимание, это то, что впервые на территории России происходит предсказанное падение", - добавил Железнов. Он уточнил, что подобные тела регулярно прилетают на Землю. Сфотографировать их удаётся несколько раз в год, фактически же их ещё больше, отметил старший научный сотрудник.

https://ria.ru/20241203/asteroidy-1987004401.html

https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html

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космос - риа наука, земля, россия, российская академия наук, роскосмос, республика саха (якутия)