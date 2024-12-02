https://ria.ru/20241202/ukraina-1986851025.html

МИД Турции заявит о необходимости дипломатии по Украине, сообщил источник

МИД Турции заявит о необходимости дипломатии по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2024

МИД Турции заявит о необходимости дипломатии по Украине, сообщил источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе 3-4 декабря заявит о необходимости использовать дипломатию для завершения... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:02

2024-12-02T13:02

2024-12-02T13:02

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АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе 3-4 декабря заявит о необходимости использовать дипломатию для завершения конфликта на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Россия в рамках переговорного процесса по Украине не намерена обсуждать однодневные полумеры, соглашения непонятного статуса, "заморозку" конфликта, РФ обозначила свои условия, заявила в понедельник спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие 3-4 декабря 2024 года в Брюсселе в заседании министров иностранных дел стран НАТО. Встреча будет созвана Марком Рютте, который вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2024 года. Это будет первая встреча министров иностранных дел, организованная при участии Рютте", - сообщил собеседник агентства. "Глава МИД Турции заявит о необходимости дать возможность дипломатии положить конец войне (конфликту на Украине - ред.)", - сообщил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241112/zelenskiy-1983212827.html

https://ria.ru/20241123/turtsiya-1985358238.html

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