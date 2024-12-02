https://ria.ru/20241202/ukraina-1986786547.html

Россия может нанести Украине большой урон, заявил турецкий политолог

Россия может нанести Украине большой урон, заявил турецкий политолог - РИА Новости, 02.12.2024

Россия может нанести Украине большой урон, заявил турецкий политолог

Турецкий политический аналитик Мехмет Чагатай Гюлер в беседе с РИА Новости выразил мнение, что Россия может нанести Украине высокий урон и создать любые... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:50

2024-12-02T05:50

2024-12-02T05:50

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Турецкий политический аналитик Мехмет Чагатай Гюлер в беседе с РИА Новости выразил мнение, что Россия может нанести Украине высокий урон и создать любые издержки при ракетном ударе по объектам в любом ее регионе, при этом для этого достаточно баллистических ракет в неядерном исполнении. Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане ранее заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Путин подчеркнул, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве. "На самом деле, на мой взгляд, для России сейчас не кажется логичным атаковать Украину ядерными ракетами; потому что на данный момент Россия может атаковать любой регион внутри Украины баллистическими ракетами с высоким уроном и может создавать издержки, которые она захочет", - заявил собеседник агентства. Также он считает, что есть риск столкновения России и НАТО на фоне обнародования Москвой обновленной ядерной доктрины. Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. "По сравнению со старой доктриной в новой доктрине расширен круг стран и военных союзов, которые могут быть подвергнуты ядерному сдерживанию. Действительно, любая неядерная страна, действующая при поддержке ядерного государства, будет считаться совместным нападением на Россию при ее нападении на территорию России. В новой доктрине также расширено определение угрозы в заявлении о том, что на угрозу суверенитету можно ответить ядерной силой в случае предполагаемой угрозы. Однако и военная, и ядерная доктрины России уже предусматривали ядерное противодействие как обычному, так и массовому оружию. Сдерживание потенциального нападения с помощью ядерных средств уже было ситуацией, которая всегда существовала. С новой доктриной сфера была расширена, а возможность использования была увеличена и смягчена в определенной степени", - добавил аналитик. Двадцать первого ноября Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. Россия в ответ на эти атаки 21 ноября впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины.

https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985312543.html

https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986569011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, владимир путин, нато, одкб, турция, в мире