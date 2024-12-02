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В США резко ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС - РИА Новости, 02.12.2024
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09:05 02.12.2024 (обновлено: 17:20 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/tramp-1986797039.html
В США резко ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС
В США резко ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС - РИА Новости, 02.12.2024
В США резко ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС
Бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал избранного американского президента Дональда Трампа отменить ограничительные меры против стран после его... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:05
2024-12-02T17:20
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал избранного американского президента Дональда Трампа отменить ограничительные меры против стран после его угроз в адрес БРИКС. Сообщение он опубликовал в социальной сети X."Если вы хотите вернуть мир к доллару, сделайте доллар привлекательным для мира. Прекратите вторичные санкции", — ответил ему Риттер.По его словам, США также следует вернуть государствам конфискованные средства и предоставить всем доступ к платежной системе SWIFT."Сделайте доллар доступным для всех. Иначе никто не захочет его использовать. И никакие ваши позы не изменят их мнения", — заключил Риттер.В субботу политик заявил, что члены организации столкнутся со стопроцентными пошлинами, если не откажутся от идеи создать новую валюту для замены доллара.Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти. Так, по словам замглавы МИД России Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств.Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживаются в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88%.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.С начала 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в объединении проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241128/briks-1986227260.html
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в мире, брикс, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, китай, александр панкин, swift
В мире, БРИКС, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Китай, Александр Панкин, SWIFT
В США резко ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС

Экс-разведчик Риттер призвал Трампа отменить санкции после угроз в адрес БРИКС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал избранного американского президента Дональда Трампа отменить ограничительные меры против стран после его угроз в адрес БРИКС. Сообщение он опубликовал в социальной сети X.
"Если вы хотите вернуть мир к доллару, сделайте доллар привлекательным для мира. Прекратите вторичные санкции", — ответил ему Риттер.
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28 ноября, 14:49
По его словам, США также следует вернуть государствам конфискованные средства и предоставить всем доступ к платежной системе SWIFT.
«
"Сделайте доллар доступным для всех. Иначе никто не захочет его использовать. И никакие ваши позы не изменят их мнения", — заключил Риттер.
В субботу политик заявил, что члены организации столкнутся со стопроцентными пошлинами, если не откажутся от идеи создать новую валюту для замены доллара.
Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти. Так, по словам замглавы МИД России Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств.
Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживаются в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88%.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.
С начала 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в объединении проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Пушков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС
1 декабря, 15:06
 
В миреБРИКССШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинКитайАлександр ПанкинSWIFT
 
 
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