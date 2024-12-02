https://ria.ru/20241202/terrorist-1986901889.html

"Исламскую баккию"* включили в список террористов и экстремистов в России

"Исламскую баккию"* включили в список террористов и экстремистов в России - РИА Новости, 02.12.2024

"Исламскую баккию"* включили в список террористов и экстремистов в России

Обособленное боевое подразделение террористической группировки " Исламское государство"* "Исламская баккия"* внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:39

2024-12-02T16:39

2024-12-02T16:40

россия

исламское государство*

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Обособленное боевое подразделение террористической группировки " Исламское государство"* "Исламская баккия"* внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Организации: Обособленное боевое подразделение международной террористической организации "Исламское государство"* джамаат "Исламская баккия"*, - говорится в перечне.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241118/rossija-1984443077.html

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2024

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россия, исламское государство*, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия