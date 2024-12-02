https://ria.ru/20241202/tenge-1986980042.html

Курс тенге к доллару упал до исторического минимума

Курс тенге к доллару упал до исторического минимума - РИА Новости, 02.12.2024

Курс тенге к доллару упал до исторического минимума

Курс казахстанского тенге к доллару упал до рекордного минимума, об этом свидетельствуют данные национальной фондовой биржи. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:41

2024-12-02T22:41

2024-12-02T23:34

экономика

казахстан

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Курс казахстанского тенге к доллару упал до рекордного минимума, об этом свидетельствуют данные национальной фондовой биржи.По итогам торгов 2 декабря доллар вырос до 524,79 тенге. В 17:00 американская валюта торговалась на уровне 530,8 тенге.По данным Центробанка Казахстана, годовая инфляция в октябре выросла до 8,5 процента. По данным регулятора республики, ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Прогноз на 2025 год был пересмотрен в сторону ее повышения до 6,5-8,5 процента, на 2026-й — до 5,5-7,5.В конце ноября Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 14,25 процента до 15,25. При этом 20 ноября регулятор утвердил график решений по базовой ставке на 2025-й. Нацбанк сообщил, что в предстоящем году планируется принять восемь решений по базовой ставке, четыре из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.

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казахстан

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экономика, казахстан