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Глава Росводресурсов рассказал о найденном при расчистке водоема танке - РИА Новости, 02.12.2024
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15:40 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/tank-1986891669.html
Глава Росводресурсов рассказал о найденном при расчистке водоема танке
Глава Росводресурсов рассказал о найденном при расчистке водоема танке - РИА Новости, 02.12.2024
Глава Росводресурсов рассказал о найденном при расчистке водоема танке
Во время расчистки водоемов в рамках нацпроекта "Экология" в РФ находят множество удивительных объектов, например, недавно в одном из регионов откопали танк... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:40
2024-12-02T15:40
россия
дмитрий кириллов
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
экология
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Во время расчистки водоемов в рамках нацпроекта "Экология" в РФ находят множество удивительных объектов, например, недавно в одном из регионов откопали танк времен Второй мировой войны, заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. "Что мы только там не достаем со дна водных объектов, помимо бытового мусора, покрышек, холодильников и так далее… танк недавно откопали, потом снаряд времен Второй мировой войны", - сказал Кириллов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Глава ведомства не уточнил, в каком регионе это произошло. Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" входит в нацпроект "Экология" и реализуется с 2019 года. Целью проекта является сохранение уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков русел рек, очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек. Мероприятия по расчистке водоемов Росводресурсы формируют совместно с региональными властями и заинтересованными федеральными ведомствами.
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россия, дмитрий кириллов, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), экология
Россия, Дмитрий Кириллов, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), Экология
Глава Росводресурсов рассказал о найденном при расчистке водоема танке

Росводресурсы: при расчистке водоема в рамках нацпроекта "Экология" нашли танк

© РосводоресурсыРуководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Росводоресурсы
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Во время расчистки водоемов в рамках нацпроекта "Экология" в РФ находят множество удивительных объектов, например, недавно в одном из регионов откопали танк времен Второй мировой войны, заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
"Что мы только там не достаем со дна водных объектов, помимо бытового мусора, покрышек, холодильников и так далее… танк недавно откопали, потом снаряд времен Второй мировой войны", - сказал Кириллов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Глава ведомства не уточнил, в каком регионе это произошло.
Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" входит в нацпроект "Экология" и реализуется с 2019 года. Целью проекта является сохранение уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков русел рек, очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек. Мероприятия по расчистке водоемов Росводресурсы формируют совместно с региональными властями и заинтересованными федеральными ведомствами.
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РоссияДмитрий КирилловФедеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)Экология
 
 
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