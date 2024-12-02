https://ria.ru/20241202/tank-1986891669.html

Глава Росводресурсов рассказал о найденном при расчистке водоема танке

Глава Росводресурсов рассказал о найденном при расчистке водоема танке - РИА Новости, 02.12.2024

Глава Росводресурсов рассказал о найденном при расчистке водоема танке

Во время расчистки водоемов в рамках нацпроекта "Экология" в РФ находят множество удивительных объектов, например, недавно в одном из регионов откопали танк... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:40

2024-12-02T15:40

2024-12-02T15:40

россия

дмитрий кириллов

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

экология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869412030_0:115:1086:726_1920x0_80_0_0_82c7a37f8c30a39948f4c6b8bb9b15f2.png

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Во время расчистки водоемов в рамках нацпроекта "Экология" в РФ находят множество удивительных объектов, например, недавно в одном из регионов откопали танк времен Второй мировой войны, заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. "Что мы только там не достаем со дна водных объектов, помимо бытового мусора, покрышек, холодильников и так далее… танк недавно откопали, потом снаряд времен Второй мировой войны", - сказал Кириллов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Глава ведомства не уточнил, в каком регионе это произошло. Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" входит в нацпроект "Экология" и реализуется с 2019 года. Целью проекта является сохранение уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков русел рек, очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек. Мероприятия по расчистке водоемов Росводресурсы формируют совместно с региональными властями и заинтересованными федеральными ведомствами.

https://ria.ru/20241121/televizor-1984968967.html

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россия, дмитрий кириллов, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), экология