Столтенберг раскрыл, на что скоро Украина может пойти в конфликте
Столтенберг допустил, что Украина может временно уступить территории
© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил "временную уступку" Украиной территорий ради быстрого достижения мира, пишет Tagesschau.
"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не очень реалистично в ближайшем будущем", — заявил он.
При этом он утверждает, что Украина ради этого может якобы временно отказаться от части территорий.
Столтенберг также заявил, что Киеву важно получить гарантии безопасности. По его мнению, это может быть членство в альянсе, но есть и другие способы вооружения и поддержки украинцев.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
Столтенберг также заявил, что Киеву важно получить гарантии безопасности. По его мнению, это может быть членство в альянсе, но есть и другие способы вооружения и поддержки украинцев.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.