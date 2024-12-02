Рейтинг@Mail.ru
Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие села - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:14 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/selo-1986972810.html
Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие села
Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие села - РИА Новости, 02.12.2024
Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие села
Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T21:14
2024-12-02T21:14
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769435521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f3bdc98993ca8466911ff09e432c5c0.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий, сообщил губернатор Михаил Евраев. Глава региона, чьи слова приводит пресс-служба правительства области, сообщил, что Минсельхоз России подтвердил заявки пяти районов Ярославской области на включение в федеральный проект "Современный облик сельских территорий" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". "На реализацию 23 проектов регион получит 1,2 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которую нам удалось привлечь в область по этой программе", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По проекту, который в регионе реализует правительство области, в частности, в Переславле-Залесском будет проведен капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы, основной школы №3 имени Сергея Сниткина, а также коммунальных сетей. В Гаврилов-Яме запланировано строительство центра единоборств, а Ростов по проекту получит центр культурного развития, современный физкультурно-оздоровительный комплекс, новые электрические сети и беспроводной интернет в общественном пространстве. "В рамках федеральной программы по комплексному развитию сел и небольших населенных пунктов мы также делаем дороги, благоустраиваем общественные пространства, строим жилые дома для работников сельского хозяйства. Продолжим эту работу и в следующем году", - сообщил первый зампредседателя правительства области Денис Хохряков, чьи слова приводит пресс-служба. По словам Хохрякова, средства будут выделены на ремонт дороги Рязанцево – Горки в Переславском округе, а также ремонт улиц в Пречистом. Обновление общественных территорий будет проведено в Некоузском, Тутаевском, Ростовском и Любимском районах. "Сейчас в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий в регионе под контролем профильных структур правительства области реализуются 20 крупных социально значимых объектов на сумму 1,4 миллиарда рублей", - сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769435521_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_5a39251d2b39c4442d3a80893ac33a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие села

Губернатор Евраев: Ярославская область получит 1,2 миллиарда на развитие села

© Pixabay / FoYuЗима в Ярославле
Зима в Ярославле - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Pixabay / FoYu
Зима в Ярославле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Глава региона, чьи слова приводит пресс-служба правительства области, сообщил, что Минсельхоз России подтвердил заявки пяти районов Ярославской области на включение в федеральный проект "Современный облик сельских территорий" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".
"На реализацию 23 проектов регион получит 1,2 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которую нам удалось привлечь в область по этой программе", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
По проекту, который в регионе реализует правительство области, в частности, в Переславле-Залесском будет проведен капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы, основной школы №3 имени Сергея Сниткина, а также коммунальных сетей. В Гаврилов-Яме запланировано строительство центра единоборств, а Ростов по проекту получит центр культурного развития, современный физкультурно-оздоровительный комплекс, новые электрические сети и беспроводной интернет в общественном пространстве.
"В рамках федеральной программы по комплексному развитию сел и небольших населенных пунктов мы также делаем дороги, благоустраиваем общественные пространства, строим жилые дома для работников сельского хозяйства. Продолжим эту работу и в следующем году", - сообщил первый зампредседателя правительства области Денис Хохряков, чьи слова приводит пресс-служба.
По словам Хохрякова, средства будут выделены на ремонт дороги Рязанцево – Горки в Переславском округе, а также ремонт улиц в Пречистом. Обновление общественных территорий будет проведено в Некоузском, Тутаевском, Ростовском и Любимском районах.
"Сейчас в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий в регионе под контролем профильных структур правительства области реализуются 20 крупных социально значимых объектов на сумму 1,4 миллиарда рублей", - сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала