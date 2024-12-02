https://ria.ru/20241202/selo-1986972810.html

Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие села

Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие села - РИА Новости, 02.12.2024

Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие села

Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T21:14

2024-12-02T21:14

2024-12-02T21:14

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Ярославская область получит 1,2 миллиарда рублей на развитие сельских территорий, сообщил губернатор Михаил Евраев. Глава региона, чьи слова приводит пресс-служба правительства области, сообщил, что Минсельхоз России подтвердил заявки пяти районов Ярославской области на включение в федеральный проект "Современный облик сельских территорий" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". "На реализацию 23 проектов регион получит 1,2 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которую нам удалось привлечь в область по этой программе", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По проекту, который в регионе реализует правительство области, в частности, в Переславле-Залесском будет проведен капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы, основной школы №3 имени Сергея Сниткина, а также коммунальных сетей. В Гаврилов-Яме запланировано строительство центра единоборств, а Ростов по проекту получит центр культурного развития, современный физкультурно-оздоровительный комплекс, новые электрические сети и беспроводной интернет в общественном пространстве. "В рамках федеральной программы по комплексному развитию сел и небольших населенных пунктов мы также делаем дороги, благоустраиваем общественные пространства, строим жилые дома для работников сельского хозяйства. Продолжим эту работу и в следующем году", - сообщил первый зампредседателя правительства области Денис Хохряков, чьи слова приводит пресс-служба. По словам Хохрякова, средства будут выделены на ремонт дороги Рязанцево – Горки в Переславском округе, а также ремонт улиц в Пречистом. Обновление общественных территорий будет проведено в Некоузском, Тутаевском, Ростовском и Любимском районах. "Сейчас в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий в регионе под контролем профильных структур правительства области реализуются 20 крупных социально значимых объектов на сумму 1,4 миллиарда рублей", - сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев