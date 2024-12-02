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ЦАМТО оценил эффект закупки Су-57Э для ВВС Индии - РИА Новости, 02.12.2024
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07:49 02.12.2024 (обновлено: 11:00 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html
ЦАМТО оценил эффект закупки Су-57Э для ВВС Индии
ЦАМТО оценил эффект закупки Су-57Э для ВВС Индии - РИА Новости, 02.12.2024
ЦАМТО оценил эффект закупки Су-57Э для ВВС Индии
Закупка российского самолета пятого поколения Су-57Э станет лучшим решением для ВВС Индии в области обеспечения безопасности воздушного пространства страны,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:49
2024-12-02T11:00
технологии
индия
дели
москва
александр михеев
цамто
вооруженные силы украины
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Закупка российского самолета пятого поколения Су-57Э станет лучшим решением для ВВС Индии в области обеспечения безопасности воздушного пространства страны, заявляет Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Республика Индия располагает вторыми по численности вооруженными силами и входит в четверку самых мощных государств мира по совокупному военному потенциалу. Однако располагаемые арсеналы вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), по оценкам индийских экспертов, на 45% представлены устаревшими образцами. Назрела острая необходимость их замены, а вместе с тем — перехода к новому — пятому — поколению ВВСТ. "Начиная с середины 1960-х годов основными типами боевых самолетов в составе ВВС Индии выступали: сверхзвуковой истребитель второго поколения МиГ-21ФЛ, истребители и истребители-бомбардировщики третьего поколения МиГ-21бис, МиГ-23МФ/БН и МиГ-27М, истребители четвертого поколения МиГ-29A/UPG и Су-30К/МКИ. Ввиду назревшей смены поколений, самым правильным и логичным шагом для Дели станет принятие предложения Москвы по самолету следующей генерации — многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57Э", — говорится в аналитической статье ЦАМТО, опубликованной в журнале "Национальная оборона". Аналитики ЦАМТО не сомневаются, что проект сотрудничества по теме Су-57Э полностью соответствовал бы программе Make in India, что могло бы подразумевать и организацию лицензионного производства истребителя в Индии. "Подобное сотрудничество откроет путь не только к серийному производству истребителя на индийской площадке для собственных потребностей, но и также на экспорт. Освоенные по программе Су-57Э технологии смогут быть использованы Индией для национальных проектов пятого и шестого поколения в области боевой авиации, их доведения "до ума" и налаживания серийного производства. Таким образом будет обеспечено выполнение основных принципов политики Make in India", — говорится в статье. Для поддержания статуса Индии как ведущей державы, обеспечивающей безопасность и стабильность как в Азиатского-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе, а также надежного обеспечения национальной обороны, исключительно важное значение имеют возможности индийских ВВС как наиболее передового и технологически продвинутого вида вооруженных сил. Однако без наличия в их боевом составе истребителей пятого поколения полноценно обеспечить такой статус едва ли будет возможным. Однако сегодня в парке индийских ВВС нет ни одного истребителя пятого поколения, тогда как у соседнего Китая их свыше 300, все — тяжелые J-20. Единственным типом тяжелого истребителя, доступного сегодня на мировом рынке и способного на равных противостоять J-20, является российский Су-57Э. Су-57, равно как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн), предназначенных в первую очередь для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе. В отличие от них F-35 (30 тонн) разработан главным образом для решения ударных задач. Ранее отмечалось, что декларируемая миссия ВВС Индии — защита нации и неба страны от воздушных угроз. Ударные задачи по значимости стоят лишь на третьем месте. Су-57 выступает носителем ракет "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, а F-35 — только малой и средней. Это дает российскому истребителю пятого поколения безусловное преимущество в дальнем воздушном бою. А также делает его гораздо лучше приспособленным для решения задач ПВО, что требуется для выполнения миссии ВВС Индии. Следует также учитывать, что Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Он успешно выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке. Зарубежная премьера экспортной версии Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на международном авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий интерес к данной машине и сообщил, что у них "уже есть подписанные контракты, первые, на этот самолет".
https://ria.ru/20241114/su-57-1983803791.html
https://ria.ru/20240408/partiya-1938725207.html
https://ria.ru/20240924/su-57-1974341237.html
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технологии, индия, дели, москва, александр михеев, цамто, вооруженные силы украины, рособоронэкспорт, су-57э, су-57, j-20
Технологии, Индия, Дели, Москва, Александр Михеев, ЦАМТО, Вооруженные силы Украины, Рособоронэкспорт, Су-57Э, Су-57, J-20
ЦАМТО оценил эффект закупки Су-57Э для ВВС Индии

ЦАМТО: закупка российского Су-57Э станет лучшим решением для ВВС Индии

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкПоказательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э
Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Закупка российского самолета пятого поколения Су-57Э станет лучшим решением для ВВС Индии в области обеспечения безопасности воздушного пространства страны, заявляет Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Республика Индия располагает вторыми по численности вооруженными силами и входит в четверку самых мощных государств мира по совокупному военному потенциалу. Однако располагаемые арсеналы вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), по оценкам индийских экспертов, на 45% представлены устаревшими образцами. Назрела острая необходимость их замены, а вместе с тем — перехода к новому — пятому — поколению ВВСТ.
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"Начиная с середины 1960-х годов основными типами боевых самолетов в составе ВВС Индии выступали: сверхзвуковой истребитель второго поколения МиГ-21ФЛ, истребители и истребители-бомбардировщики третьего поколения МиГ-21бис, МиГ-23МФ/БН и МиГ-27М, истребители четвертого поколения МиГ-29A/UPG и Су-30К/МКИ. Ввиду назревшей смены поколений, самым правильным и логичным шагом для Дели станет принятие предложения Москвы по самолету следующей генерации — многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57Э", — говорится в аналитической статье ЦАМТО, опубликованной в журнале "Национальная оборона".
Аналитики ЦАМТО не сомневаются, что проект сотрудничества по теме Су-57Э полностью соответствовал бы программе Make in India, что могло бы подразумевать и организацию лицензионного производства истребителя в Индии.
"Подобное сотрудничество откроет путь не только к серийному производству истребителя на индийской площадке для собственных потребностей, но и также на экспорт. Освоенные по программе Су-57Э технологии смогут быть использованы Индией для национальных проектов пятого и шестого поколения в области боевой авиации, их доведения "до ума" и налаживания серийного производства. Таким образом будет обеспечено выполнение основных принципов политики Make in India", — говорится в статье.
Для поддержания статуса Индии как ведущей державы, обеспечивающей безопасность и стабильность как в Азиатского-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе, а также надежного обеспечения национальной обороны, исключительно важное значение имеют возможности индийских ВВС как наиболее передового и технологически продвинутого вида вооруженных сил. Однако без наличия в их боевом составе истребителей пятого поколения полноценно обеспечить такой статус едва ли будет возможным.
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Однако сегодня в парке индийских ВВС нет ни одного истребителя пятого поколения, тогда как у соседнего Китая их свыше 300, все — тяжелые J-20. Единственным типом тяжелого истребителя, доступного сегодня на мировом рынке и способного на равных противостоять J-20, является российский Су-57Э.
Су-57, равно как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн), предназначенных в первую очередь для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе. В отличие от них F-35 (30 тонн) разработан главным образом для решения ударных задач. Ранее отмечалось, что декларируемая миссия ВВС Индии — защита нации и неба страны от воздушных угроз. Ударные задачи по значимости стоят лишь на третьем месте.
Су-57 выступает носителем ракет "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, а F-35 — только малой и средней. Это дает российскому истребителю пятого поколения безусловное преимущество в дальнем воздушном бою. А также делает его гораздо лучше приспособленным для решения задач ПВО, что требуется для выполнения миссии ВВС Индии.
Следует также учитывать, что Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Он успешно выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.
Зарубежная премьера экспортной версии Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на международном авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий интерес к данной машине и сообщил, что у них "уже есть подписанные контракты, первые, на этот самолет".
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24 сентября, 03:27
 
ТехнологииИндияДелиМоскваАлександр МихеевЦАМТОВооруженные силы УкраиныРособоронэкспортСу-57ЭСу-57J-20
 
 
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