https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html

ЦАМТО оценил эффект закупки Су-57Э для ВВС Индии

ЦАМТО оценил эффект закупки Су-57Э для ВВС Индии - РИА Новости, 02.12.2024

ЦАМТО оценил эффект закупки Су-57Э для ВВС Индии

Закупка российского самолета пятого поколения Су-57Э станет лучшим решением для ВВС Индии в области обеспечения безопасности воздушного пространства страны,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:49

2024-12-02T07:49

2024-12-02T11:00

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Закупка российского самолета пятого поколения Су-57Э станет лучшим решением для ВВС Индии в области обеспечения безопасности воздушного пространства страны, заявляет Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Республика Индия располагает вторыми по численности вооруженными силами и входит в четверку самых мощных государств мира по совокупному военному потенциалу. Однако располагаемые арсеналы вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), по оценкам индийских экспертов, на 45% представлены устаревшими образцами. Назрела острая необходимость их замены, а вместе с тем — перехода к новому — пятому — поколению ВВСТ. "Начиная с середины 1960-х годов основными типами боевых самолетов в составе ВВС Индии выступали: сверхзвуковой истребитель второго поколения МиГ-21ФЛ, истребители и истребители-бомбардировщики третьего поколения МиГ-21бис, МиГ-23МФ/БН и МиГ-27М, истребители четвертого поколения МиГ-29A/UPG и Су-30К/МКИ. Ввиду назревшей смены поколений, самым правильным и логичным шагом для Дели станет принятие предложения Москвы по самолету следующей генерации — многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57Э", — говорится в аналитической статье ЦАМТО, опубликованной в журнале "Национальная оборона". Аналитики ЦАМТО не сомневаются, что проект сотрудничества по теме Су-57Э полностью соответствовал бы программе Make in India, что могло бы подразумевать и организацию лицензионного производства истребителя в Индии. "Подобное сотрудничество откроет путь не только к серийному производству истребителя на индийской площадке для собственных потребностей, но и также на экспорт. Освоенные по программе Су-57Э технологии смогут быть использованы Индией для национальных проектов пятого и шестого поколения в области боевой авиации, их доведения "до ума" и налаживания серийного производства. Таким образом будет обеспечено выполнение основных принципов политики Make in India", — говорится в статье. Для поддержания статуса Индии как ведущей державы, обеспечивающей безопасность и стабильность как в Азиатского-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе, а также надежного обеспечения национальной обороны, исключительно важное значение имеют возможности индийских ВВС как наиболее передового и технологически продвинутого вида вооруженных сил. Однако без наличия в их боевом составе истребителей пятого поколения полноценно обеспечить такой статус едва ли будет возможным. Однако сегодня в парке индийских ВВС нет ни одного истребителя пятого поколения, тогда как у соседнего Китая их свыше 300, все — тяжелые J-20. Единственным типом тяжелого истребителя, доступного сегодня на мировом рынке и способного на равных противостоять J-20, является российский Су-57Э. Су-57, равно как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн), предназначенных в первую очередь для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе. В отличие от них F-35 (30 тонн) разработан главным образом для решения ударных задач. Ранее отмечалось, что декларируемая миссия ВВС Индии — защита нации и неба страны от воздушных угроз. Ударные задачи по значимости стоят лишь на третьем месте. Су-57 выступает носителем ракет "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, а F-35 — только малой и средней. Это дает российскому истребителю пятого поколения безусловное преимущество в дальнем воздушном бою. А также делает его гораздо лучше приспособленным для решения задач ПВО, что требуется для выполнения миссии ВВС Индии. Следует также учитывать, что Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Он успешно выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке. Зарубежная премьера экспортной версии Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на международном авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий интерес к данной машине и сообщил, что у них "уже есть подписанные контракты, первые, на этот самолет".

https://ria.ru/20241114/su-57-1983803791.html

https://ria.ru/20240408/partiya-1938725207.html

https://ria.ru/20240924/su-57-1974341237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, индия, дели, москва, александр михеев, цамто, вооруженные силы украины, рособоронэкспорт, су-57э, су-57, j-20