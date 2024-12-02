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Названы регионы, где быстрее всего можно накопить миллион рублей - РИА Новости, 02.12.2024
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00:50 02.12.2024 (обновлено: 04:05 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/regiony-1986775479.html
Названы регионы, где быстрее всего можно накопить миллион рублей
Названы регионы, где быстрее всего можно накопить миллион рублей - РИА Новости, 02.12.2024
Названы регионы, где быстрее всего можно накопить миллион рублей
Жителям Чукотского, Ямало-Ненецкого округов и Магаданской области понадобится менее пяти лет, чтобы накопить 1 миллион рублей, - это быстрее, чем в других... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:50
2024-12-02T04:05
экономика
россия
камчатский край
магаданская область
исследование
деньги
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Жителям Чукотского, Ямало-Ненецкого округов и Магаданской области понадобится менее пяти лет, чтобы накопить 1 миллион рублей, - это быстрее, чем в других регионах, а дольше всех придется копить жителям Ингушетии и Чечни, свидетельствует исследование РИА Новости. Накопить миллионНакопить крупную сумму или начать сберегать для большинства россиян является сложной задачей. Основным инструментом для формирования сбережений в большинстве случаев выступает депозит в банке, однако также накопления могут формироваться и в других формах, например недвижимость, разного рода страховые продукты, инвестиции в фондовый рынок и прочие. Как показывает статистика, объем вкладов населения с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года вырос в реальном выражении на 27%, а в денежном выражении средства населения в банках увеличились на 10,8 триллиона рублей. В среднем на одного человека в России годовые накопления в банках увеличились примерно на 75 тысяч рублей. В пересчете на душу населения объем вкладов составил порядка 360 тысяч рублей. Однако зачастую требуется накопить существенно большую сумму. Согласно исследованию РИА Новости, среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой), откладывающему 10% от своих трудовых доходов, чтобы накопить 1 миллион рублей, нужно чуть более семи лет при условии неприкосновенности сбережений и ежемесячной капитализации процентов на банковском вкладе. Впрочем, в региональном разрезе сроки накопления существенно разнятся. В силу различий в уровне доходов в одних субъектах РФ накопить миллион проще, а в ряде других - намного труднее. Для выявления этих различий эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по способности населения накопить крупную сумму. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления 1 миллиона рублей работником с медианной зарплатой. Предполагалось, что на сбережение выделяется 10% от зарплаты ежемесячно, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой в среднем за 12 месяцев - с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Дополнительным показателем является доля работников, которые не смогут накопить 1 миллион рублей за 10 лет непрерывной работы. Крайний Север в лидерахЛидером рейтинга является Чукотский автономный округ, накопить 1 миллион рублей в этом регионе можно за четыре года и один месяц. Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором срок для накопления составляет четыре года и семь месяцев. Замыкает первую тройку регионов Магаданская область с результатом четыре года и семь месяц. На четвертом и пятом местах располагаются Москва и Ненецкий автономный округ, где срок накопления 1 миллиона рублей составляет четыре года 10 месяцев и пять лет один месяц соответственно. Таким образом, в большинстве регионов-лидеров накопить 1 миллион рублей можно менее чем за пять лет. Эксперты отмечают, что в "богатых" регионах реальные накопления могут быть даже более быстрыми, так как заработки позволяют откладывать не 10%, а более высокую долю от зарплат, при этом в "бедных" регионах даже 10% от небольшой медианной зарплаты порой сберечь трудно, так как сложно отказаться от базовых трат. Помимо вышеназванной пятерки в ТОП-10 также вошли: Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербург. В этих регионах копить миллион придется чуть менее шести лет. В целом в текущем рейтинге насчитывается 17 регионов, где копить 1 миллион рублей нужно менее семи лет, против пяти регионов в исследовании 2023 года. Эксперты поясняют, что это связано как с сильно выросшей зарплатой, так и с более высокими депозитными ставками в 2024 году. Также, согласно результатам исследования, в половине регионов накопить 1 миллион рублей можно менее чем за восемь лет против немногим менее 12 лет в исследовании 2023 года. В аутсайдерах – Северный КавказВ нижней части рейтинга расположились преимущественно регионы Северного Кавказа, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В этих республиках копить миллион нужно порядка 10 лет, или в два раза дольше, чем в лидирующей Чукотке. Оценивая долю работников, которые не смогут накопить 1 миллион рублей за 10 лет непрерывной работы, можно отметить еще большую разницу между регионами. Если по среднему времени накопления миллиона регионы отличаются максимально в 2,6 раза, то по доле работников, которые не смогут накопить крупную сумму за 10 лет, разница существенно больше. В целом по России порядка 12% работников не смогут накопить миллион даже за 10 лет работы. Вместе с тем в Камчатском крае и Республика Саха (Якутия) таких людей практически нет. Наименьшая доля работников, которые не смогут накопить 1 миллион рублей за 10 лет работы, помимо Камчатского края (0,0%) и Республики Саха (Якутия) (0,05%), наблюдается в Магаданской области (0,3%), в Мурманской области (0,5%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (0,7%). В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Сахалинской области доля работников, которые не смогут накопить миллион, составляет 1% и 1,1% соответственно. При этом наибольшая доля работников отмечается в Республике Ингушетия и Чеченской Республике, где за 10 лет работы 1 миллион рублей не смогут накопить порядка 50% работников.
https://ria.ru/20241202/million-1986044898.html
https://ria.ru/20240524/bogatye-1948128385.html
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https://ria.ru/20240418/nakopleniya-1940766235.html
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экономика, россия, камчатский край, магаданская область, исследование, деньги
Экономика, Россия, Камчатский край, Магаданская область, Исследование, Деньги
Названы регионы, где быстрее всего можно накопить миллион рублей

Исследование РИА Новости: миллион быстрее всего накопить на Чукотке и в ЯНАО

© iStock.com / PROMT8Рубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / PROMT8
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Жителям Чукотского, Ямало-Ненецкого округов и Магаданской области понадобится менее пяти лет, чтобы накопить 1 миллион рублей, - это быстрее, чем в других регионах, а дольше всех придется копить жителям Ингушетии и Чечни, свидетельствует исследование РИА Новости.

Накопить миллион

Накопить крупную сумму или начать сберегать для большинства россиян является сложной задачей. Основным инструментом для формирования сбережений в большинстве случаев выступает депозит в банке, однако также накопления могут формироваться и в других формах, например недвижимость, разного рода страховые продукты, инвестиции в фондовый рынок и прочие.
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Рейтинг регионов по способности населения накопить миллион
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Как показывает статистика, объем вкладов населения с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года вырос в реальном выражении на 27%, а в денежном выражении средства населения в банках увеличились на 10,8 триллиона рублей. В среднем на одного человека в России годовые накопления в банках увеличились примерно на 75 тысяч рублей. В пересчете на душу населения объем вкладов составил порядка 360 тысяч рублей.
Однако зачастую требуется накопить существенно большую сумму. Согласно исследованию РИА Новости, среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой), откладывающему 10% от своих трудовых доходов, чтобы накопить 1 миллион рублей, нужно чуть более семи лет при условии неприкосновенности сбережений и ежемесячной капитализации процентов на банковском вкладе.
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Впрочем, в региональном разрезе сроки накопления существенно разнятся. В силу различий в уровне доходов в одних субъектах РФ накопить миллион проще, а в ряде других - намного труднее. Для выявления этих различий эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по способности населения накопить крупную сумму.
В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления 1 миллиона рублей работником с медианной зарплатой. Предполагалось, что на сбережение выделяется 10% от зарплаты ежемесячно, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой в среднем за 12 месяцев - с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Дополнительным показателем является доля работников, которые не смогут накопить 1 миллион рублей за 10 лет непрерывной работы.
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Крайний Север в лидерах

Лидером рейтинга является Чукотский автономный округ, накопить 1 миллион рублей в этом регионе можно за четыре года и один месяц. Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором срок для накопления составляет четыре года и семь месяцев. Замыкает первую тройку регионов Магаданская область с результатом четыре года и семь месяц.
На четвертом и пятом местах располагаются Москва и Ненецкий автономный округ, где срок накопления 1 миллиона рублей составляет четыре года 10 месяцев и пять лет один месяц соответственно. Таким образом, в большинстве регионов-лидеров накопить 1 миллион рублей можно менее чем за пять лет. Эксперты отмечают, что в "богатых" регионах реальные накопления могут быть даже более быстрыми, так как заработки позволяют откладывать не 10%, а более высокую долю от зарплат, при этом в "бедных" регионах даже 10% от небольшой медианной зарплаты порой сберечь трудно, так как сложно отказаться от базовых трат.
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Помимо вышеназванной пятерки в ТОП-10 также вошли: Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербург. В этих регионах копить миллион придется чуть менее шести лет.
В целом в текущем рейтинге насчитывается 17 регионов, где копить 1 миллион рублей нужно менее семи лет, против пяти регионов в исследовании 2023 года. Эксперты поясняют, что это связано как с сильно выросшей зарплатой, так и с более высокими депозитными ставками в 2024 году. Также, согласно результатам исследования, в половине регионов накопить 1 миллион рублей можно менее чем за восемь лет против немногим менее 12 лет в исследовании 2023 года.
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В аутсайдерах – Северный Кавказ

В нижней части рейтинга расположились преимущественно регионы Северного Кавказа, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В этих республиках копить миллион нужно порядка 10 лет, или в два раза дольше, чем в лидирующей Чукотке.
Оценивая долю работников, которые не смогут накопить 1 миллион рублей за 10 лет непрерывной работы, можно отметить еще большую разницу между регионами. Если по среднему времени накопления миллиона регионы отличаются максимально в 2,6 раза, то по доле работников, которые не смогут накопить крупную сумму за 10 лет, разница существенно больше. В целом по России порядка 12% работников не смогут накопить миллион даже за 10 лет работы. Вместе с тем в Камчатском крае и Республика Саха (Якутия) таких людей практически нет.
Наименьшая доля работников, которые не смогут накопить 1 миллион рублей за 10 лет работы, помимо Камчатского края (0,0%) и Республики Саха (Якутия) (0,05%), наблюдается в Магаданской области (0,3%), в Мурманской области (0,5%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (0,7%). В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Сахалинской области доля работников, которые не смогут накопить миллион, составляет 1% и 1,1% соответственно. При этом наибольшая доля работников отмечается в Республике Ингушетия и Чеченской Республике, где за 10 лет работы 1 миллион рублей не смогут накопить порядка 50% работников.
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