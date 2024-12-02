https://ria.ru/20241202/putin-1986985932.html

Путин призвал создать условия для развития молодых ученых

Путин призвал создать условия для развития молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024

Путин призвал создать условия для развития молодых ученых

Президент России Владимир Путин заявил, что надо создавать условия, чтобы молодой ученый мог позволить себе развиваться в науке. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:51

2024-12-02T23:51

2024-12-02T23:51

россия

владимир путин

томский политехнический университет

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986938740_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_45e3f34c9a12ba3c941b649c2efb403e.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо создавать условия, чтобы молодой ученый мог позволить себе развиваться в науке. В рамках встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых возникла дискуссия о такой форме повышения квалификации, как докторантура. Директор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета Марина Трусова указала на проблему отсутствия бюджетной докторантуры, что грозит с течением времени потерей "прослойки профессоров". "Нужны какие-то побудительные стимулы для того, чтобы люди занимались наукой. Создать условия, идти в отпуск, еще что-то. И обеспечить это время для занятий наукой. С таким образом, чтобы человек ничего не потерял, но сделал какой-то шаг в своем собственном развитии и в продвижении тех идей, которые у него накопились, с которыми он хотел бы заняться и систематизировать их", - сказал Путин во время встречи. Президент России отметил, что государство должно создать условия, чтобы человек мог позволить себе заниматься наукой. "Как художник должен найти время для того, чтобы посвятить себя написанию картин, здесь человек, у которого есть склонность к этому виду деятельности, должен иметь возможность, чтобы он мог ею заниматься", - добавил Путин. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241202/putin-1986953677.html

https://ria.ru/20241202/putin-1986941976.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, томский политехнический университет, общество