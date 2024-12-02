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Путин призвал создать условия для развития молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024
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23:51 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/putin-1986985932.html
Путин призвал создать условия для развития молодых ученых
Путин призвал создать условия для развития молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024
Путин призвал создать условия для развития молодых ученых
Президент России Владимир Путин заявил, что надо создавать условия, чтобы молодой ученый мог позволить себе развиваться в науке. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:51
2024-12-02T23:51
россия
владимир путин
томский политехнический университет
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо создавать условия, чтобы молодой ученый мог позволить себе развиваться в науке. В рамках встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых возникла дискуссия о такой форме повышения квалификации, как докторантура. Директор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета Марина Трусова указала на проблему отсутствия бюджетной докторантуры, что грозит с течением времени потерей "прослойки профессоров". "Нужны какие-то побудительные стимулы для того, чтобы люди занимались наукой. Создать условия, идти в отпуск, еще что-то. И обеспечить это время для занятий наукой. С таким образом, чтобы человек ничего не потерял, но сделал какой-то шаг в своем собственном развитии и в продвижении тех идей, которые у него накопились, с которыми он хотел бы заняться и систематизировать их", - сказал Путин во время встречи. Президент России отметил, что государство должно создать условия, чтобы человек мог позволить себе заниматься наукой. "Как художник должен найти время для того, чтобы посвятить себя написанию картин, здесь человек, у которого есть склонность к этому виду деятельности, должен иметь возможность, чтобы он мог ею заниматься", - добавил Путин. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
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россия, владимир путин, томский политехнический университет, общество
Россия, Владимир Путин, Томский политехнический университет, Общество
Путин призвал создать условия для развития молодых ученых

Путин заявил о важности создания условий для развития в науке молодых ученых

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с молодыми учеными
Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Путин на встрече с молодыми учеными. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо создавать условия, чтобы молодой ученый мог позволить себе развиваться в науке.
В рамках встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых возникла дискуссия о такой форме повышения квалификации, как докторантура. Директор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета Марина Трусова указала на проблему отсутствия бюджетной докторантуры, что грозит с течением времени потерей "прослойки профессоров".
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"Нужны какие-то побудительные стимулы для того, чтобы люди занимались наукой. Создать условия, идти в отпуск, еще что-то. И обеспечить это время для занятий наукой. С таким образом, чтобы человек ничего не потерял, но сделал какой-то шаг в своем собственном развитии и в продвижении тех идей, которые у него накопились, с которыми он хотел бы заняться и систематизировать их", - сказал Путин во время встречи.
Президент России отметил, что государство должно создать условия, чтобы человек мог позволить себе заниматься наукой.
"Как художник должен найти время для того, чтобы посвятить себя написанию картин, здесь человек, у которого есть склонность к этому виду деятельности, должен иметь возможность, чтобы он мог ею заниматься", - добавил Путин.
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
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