Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал не допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/putin-1986959655.html
Путин призвал не допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря
Путин призвал не допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря - РИА Новости, 02.12.2024
Путин призвал не допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря
Нельзя допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря, нужно сделать все, чтобы предотвратить его обмеление, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:25
2024-12-02T20:25
аральское море
россия
владимир путин
экология
каспийское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986946714_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_d00b5c7ff9cfbe5fbee01e6d79bb1be9.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря, нужно сделать все, чтобы предотвратить его обмеление, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в понедельник встретился в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых. "Мы ни в коем случае не должны допустить (с Каспием - ред.) того, что произошло с Аральским морем. Там сплошная соль, там лужи только одни остались. Не знаю, можем ли мы, даже объединяя усилия, что-то сделать, потому что природа - это мощная система. Тем не менее все, что от нас зависит, мы сделать должны", - сказал глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20240926/kaspiyskoe_more-1974735685.html
аральское море
россия
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986946714_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccf5d29af845778c18065fd896dbd1bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аральское море, россия, владимир путин, экология, каспийское море
Аральское море, Россия, Владимир Путин, Экология, Каспийское море
Путин призвал не допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря

Путин призвал объединить усилия для предотвращения обмеления Аральского моря

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря, нужно сделать все, чтобы предотвратить его обмеление, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник встретился в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.
"Мы ни в коем случае не должны допустить (с Каспием - ред.) того, что произошло с Аральским морем. Там сплошная соль, там лужи только одни остались. Не знаю, можем ли мы, даже объединяя усилия, что-то сделать, потому что природа - это мощная система. Тем не менее все, что от нас зависит, мы сделать должны", - сказал глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
Рыбаки на набережной города Каспийска - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Океанолог развеял миф о скором исчезновении Каспийского моря
26 сентября, 03:11
 
Аральское мореРоссияВладимир ПутинЭкологияКаспийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала