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Путин призвал не допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря
Путин призвал не допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря - РИА Новости, 02.12.2024
Путин призвал не допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря
Нельзя допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря, нужно сделать все, чтобы предотвратить его обмеление, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:25
2024-12-02T20:25
2024-12-02T20:25
аральское море
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владимир путин
экология
каспийское море
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря, нужно сделать все, чтобы предотвратить его обмеление, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в понедельник встретился в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых. "Мы ни в коем случае не должны допустить (с Каспием - ред.) того, что произошло с Аральским морем. Там сплошная соль, там лужи только одни остались. Не знаю, можем ли мы, даже объединяя усилия, что-то сделать, потому что природа - это мощная система. Тем не менее все, что от нас зависит, мы сделать должны", - сказал глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20240926/kaspiyskoe_more-1974735685.html
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аральское море, россия, владимир путин, экология, каспийское море
Аральское море, Россия, Владимир Путин, Экология, Каспийское море
Путин призвал не допустить, чтобы Каспий постигла судьба Аральского моря
Путин призвал объединить усилия для предотвращения обмеления Аральского моря